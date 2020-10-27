Опавшие листья можно сдавать на переработку. Куда и зачем?

Новости Беларуси. Экологично и выгодно. Теперь жители столицы могут сдавать опавшую листву на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это прописано в Техническом кодексе, который вступил в силу осенью 2020 года. В то же время за вынос органических отходов в общий мусорный контейнер грозит штраф.