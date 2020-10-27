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Опавшие листья можно сдавать на переработку. Куда и зачем?

27 октября 2020 20:18
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Новости Беларуси. Экологично и выгодно. Теперь жители столицы могут сдавать опавшую листву на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опавшие листья можно сдавать на переработку. Куда и зачем?-1

Это прописано в Техническом кодексе, который вступил в силу осенью 2020 года. В то же время за вынос органических отходов в общий мусорный контейнер грозит штраф.

Опавшие листья можно сдавать на переработку. Куда и зачем?-4

Как с толком использовать опавшую листву, знает Вероника Сайко. Подробности в видеоматериале.

# Экология # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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