Поисковые отряды нашли останки стрелка-радиста. Как на это отреагировала его племянница?

Рубрика «Вернувшиеся герои», посвященная приближающемуся Дню Победы, сегодня о невероятной находке поисковиков из Бреста. Они поднимали обломки самолета, но среди бесформенных кусков металла увидели практически неповрежденную кабину стрелка-радиста, а в ней и самого летчика. Документы, которые были при нем, позволили специалистам Минобороны очень быстро найти родственников бойца. Они верили, что когда-то их герой вернется, и более 40 лет держали свободным место рядом с могилой его матери.

Надежда Кучмина, племянница младшего сержанта П.А.Шмыгова:

В один из осенних дождливых дней звонок телефонный раздался. Тот звонок из Беларуси настолько изменил судьбу семьи, что Надежда Васильевна посвятила ему целое стихотворение. Надежда Кучмина:

Найден мой дядя, бабушкин сын, радистом он был в самолете. И в третий же день проклятой войны немцем убит был в полете.

Владимир Бухта, руководитель историко-патриотического отряда «Авиапоиск-Брест»:

Один из жителей города Кобрина — Гелох Леонид Иванович — вышел на нас и сообщил, что знает о месте падения самолета. Он 1945 года рождения. Конечно, он не видел самой трагедии этого самолета. После того, как его атаковал немецкий истребитель, самолет перевернулся вниз кабиной и с огромной скоростью, с сильным воем, как рассказывали ему родители, ударился в землю. Спустя 80 с лишним лет найти на месте катастрофы кого-то из экипажа поисковики даже не надеялись, ведь самолет упал не в болото, а в поле. Обломки были доступны и оккупантам, и местным жителям. И документов или воспоминаний об останках летчиков не было.

Николай Васильев, корреспондент:

На месте падения скоростного бомбардировщика практически сразу после войны вновь стали пахать и сеять. Рядом провели мелиоративную канаву, воронка со временем сравнялась с остальным полем. В итоге поисковики обнаружили обломки самолета на глубине более 6,5 метра. – Лопасть показалась, и целый перемес непонятно чего: там и кабина, и крыло – все на свете. Из котлована поисковики подняли стойку шасси, штурвал, переговорное устройство, двигатель, прицел скоростного бомбардировщика СБ. И вдруг пошли совершенно неожиданные находки.

– Достали стельку, и пошел дождь. Экскаватор пришлось остановить. И предположение поисковиков подтвердилось: среди обломков, 80 лет пролежавших в глинистой земле, они нашли одного из летчиков. Его бронезащита была пробита немецким пулеметным калибром. Владимир Бухта:

Единственное, что он только не встал и не доложил, что он младший сержант Шмыгов Петр Александрович. – Открываем парашют младшего сержанта Шмыгова.

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Мы постоянно сотрудничаем с общественными поисковыми объединениями Республики Беларусь. Как только останки летчика, танкиста, кого угодно – работа прекращается. Приезжают специалисты, оформляются документы соответствующие, приезжают представители воинов-поисковиков, они изымают эти останки. Найти родственников погибшего бойца труда не составило. В карманах комбинезона были блокнот с адресом матери, комсомольский и профсоюзные билеты, справка об окончании рабфака и Орловского летного училища. Выпускнику Шмыгову как одному из лучших с 22 июня был предоставлен длительный отпуск для поездки домой к матери и еще четверым младшим братьям и сестрам, которым старший Петр был вместо рано ушедшего из жизни отца. Надежда Кучмина:

Кровать, на которой мы с бабушкой спали, стояла в комнате, где висели иконы, где она молилась. Я видела все: как она плакала, как она читала письма его, как лила слезы на эти письма, целовала, все время кричала. И я все время переживала, не знала, как дядя Петя… Чтобы вернулся.