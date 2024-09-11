Чернецкий о стиле риторики Лукашенко: зрителя не обманешь. Наш Президент живет народом и страной

Григорий Азарёнок, СТВ:

Весь мир – театр. Совсем другой человек – наш Президент. Выйти, например, для Президента и сказать, что ситуация сложная, год будет сложный. Мы сделаем все для того, чтобы все было хорошо. Но с точки зрения представления, с точки зрения темы повестки, с точки зрения пиара - как это сейчас – это катастрофа. Сразу выйдут и скажут: политтехнолог выйдет и скажет: это катастрофа. Надо же всегда всем улыбаться, надо всем сказать, что все хорошо. И этих похвалить, и этих похвалить и вдохновить. Вот Зеленского мы видим каждый день, ролики он таким-то, таким голосом. И все очень грамотно с точки зрения политтехнологии, актерства и пиара расставлено, все сделано красиво и так далее. Но вот Президент всегда ломает эту схему, а народ вот чувствует и любит.

Руслан Чернецкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VIII созыва:

В том-то и дело, что зрителя ведь не обманешь. Актер никогда не обманет зрителя, какой бы он хороший ни был. Для того, чтобы все получалось, это надо проживать, это надо действительно этим жить.

Григорий Азаренок:

Наш великий Станиславский – не играть, а жить на сцене.

Руслан Чернецкий:

Наш Президент, идя, на этот пост изначально, еще в 1994 году, цель для него была не он сам. Мы же его почему Батькой зовем. Обрати внимание, как он на нас смотрит. Он смотрит на нас, как на своих детей. Точно так же, как на своих трех сыновей. Точно так же он смотрит и на нас. И он нас любит. Каждого из десяти миллионов без малого.

И ты понимаешь, что человек, который относится к тебе как к своему собственному ребенку, никогда в жизни тебе плохого и тебе лично никогда ничего плохого не сделает. Обрати внимание, даже как он, несмотря на весь двадцатый год…

Григорий Азаренок:

Даже если и повысит голос, и кулаком по столу стукнет – это все для тебя, для твоего блага.

Руслан Чернецкий:

Да, естественно. Совершенно верно. И вот у него всегда во главе угла стоял народ. Беларусь – народ. И он все 30 лет своего президентства работает исключительно для каждого из нас. Всё. Ему больше ничего не надо. У него больше ничего нет.