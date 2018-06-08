Рисунки минчанки попали на упаковку португальского сахара

Новости Беларуси. Сказочные пейзажи, говорящие фрукты и большая счастливая семья – фантазийные работы Ольга разместила на своем сайте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О покупке рисунков девушка знала, а вот о новом владельце – не догадывалась. Упаковки с сахаром Ольге привезли друзья. К слову, в Португалии они завоевали огромную популярность.