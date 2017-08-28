Походим, повыбираем, посмотрим: школьные ярмарки у Дворца спорта продлятся до 29 августа

Новости Беларуси. Менее недели остается до начала учебного года, и 28 августа у Дворца спорта продолжат работу традиционные выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продлятся они до 29 августа.

Выбрать здесь можно все – от ручки и карандаша до делового костюма и обуви. Ассортимент представлен товарами отечественного и зарубежного производства. Радует покупателей и цена. Именно поэтому ярмарки полюбились не только минчанам: подготовить ребенка к школе приезжают и жители других городов.