Походим, повыбираем, посмотрим: школьные ярмарки у Дворца спорта продлятся до 29 августа
Новости Беларуси. Менее недели остается до начала учебного года, и 28 августа у Дворца спорта продолжат работу традиционные выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продлятся они до 29 августа.
Выбрать здесь можно все – от ручки и карандаша до делового костюма и обуви. Ассортимент представлен товарами отечественного и зарубежного производства. Радует покупателей и цена. Именно поэтому ярмарки полюбились не только минчанам: подготовить ребенка к школе приезжают и жители других городов.
Вячеслав и Анна Жуковы, посетители выставки:
Мы не первый раз на таких выставках. Мы сами вообще из Гродно, приехали даже специально сюда, чтобы на эту выставку попасть. Сейчас вот походим, повыбираем, посмотрим.
Софья, посетительница выставки:
Мне будут покупать тетради, ручки, карандаши, фломастеры, дневник.
Людмила, продавец:
Спрашивают и отечественного, и иностранного производства. Тетрадки, цветная бумага, ручки, обложечки для тетрадей, для книг. Есть новиночки. Например, есть карандаши пластиковые.
Организаторы обещают: ни один маленький покупатель не уйдет без обновки.
Для ребят также подготовлена развлекательная программа.