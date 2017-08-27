«Учителя должны понять, что дети теперь постоянно онлайн»: о месте инноваций в современной белорусской школе
Новости Беларуси. Роль учителя в обществе трудно переоценить. А в школе просто невозможно. Великие педагоги становятся достоянием мировой истории вместе с великим мыслителями или изобретателями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Эффективная методика обучения – это самое настоящее сокровище страны. Ведь, как говорят в Одессе, учить и научить – это две большие разницы. Другими словами, ценность преподавателя не только в его знаниях, а умении передать его ученикам. И тут у кого-то никак, скучно и нудно. У другого уроки дети поглощают с аппетитом.
Александр Струк, учитель математики гимназии № 51 Гомеля:
Первый ряд – это выпускники наши: Варя, Егор, Юля. Варя победительница международного турнира юных математиков. Егор – золотой призер международной олимпиады. Юля – бронзовый призер европейской олимпиады среди девушек.
Результат Александра Струка можно назвать феноменальным: сразу шесть учеников его выпускного класса в течение этого года получили награды на престижных международных соревнованиях, включая победу Егора Дубовика на чемпионате мира по математике в Рио-де-Жанейро.
Александр Струк, учитель математики гимназии № 51 Гомеля:
Это на самом деле работа не одного года и даже не двух. С четвертого класса мы учим детей аргументировано доказывать свою точку зрения, защищать свои научные работы.
За семь лет увлеченный учитель создал в гимназии многоуровневую систему изучения математики. Олимпиады, конкурсы, индивидуальная работа и помощь коллектива. Своими методиками математик регулярно делится с коллегами, но есть то, чему научиться практически не возможно.
Александр Струк, учитель математики гимназии № 51 Гомеля:
Секрета нет. Работаешь с детьми на равных, чтобы они видели, что тебе важна их работа. Нужно любить своих учеников и свою работу.
Супруги Сергей и Галина Трафимовы два десятилетия занимаются разработкой учебников для самых маленьких.
Вот уже 15 лет по их книге изучают «Окружающий мир» в начальных классах российских школ, а с первого сентября знакомиться с тем, как устроена природа, по учебникам их авторства начнут и белорусские первоклашки.
Сергей Трафимов, автор учебников «Человек и мир»:
Общаемся в большой степени с младшими школьниками. Поэтому это вот нам и дает возможность писать именно для этих малышей. Мы знаем многое, как специалисты. Нам хочется, чтобы это же знали и наши дети, внуки. То есть передача информации должна идти.
В новых учебниках есть вся информация для того, чтобы учиться исключительно на 10-ки. Супруги уверены, что отличить в реальной жизни козу от коровы после занятий по их методике сможет любой ребенок.
Галина Трафимова, автор учебников «Человек и мир»:
Он увидел галку в природе, он ее увидит в учебнике. Если он увидел какое-то домашнее животное в учебнике, он сможет его увидеть и узнать в природе. Глава государства еще раньше обращал внимание, что при доработке программ учебников надо обратить внимание на практическую направленность.
Если природа меняется не столь стремительно, то этого не скажешь о техносфере. Технологии, которые сменили друг друга только за последние 10 лет, многие уже и не вспомнят. Создать учебное пособие по последнему слову техники решили учителя-энтузиасты из Гомеля. Влюбить в физику с первого взгляда призвано то, что у старшего поколения все еще ассоциируется исключительно с развлечениями.
Интерактивный учебник – это настоящая революция в образовании. Если у разработчиков все получится, то совсем скоро белорусские учителя будут начинать урок не с просьбы выключить телефоны, а наоборот – достать и включить его. Ведь на дисплее устройства новый учебник буквально оживает.
С таким подходом времени на игры и социальные сети под партой просто не останется.
Валерий Клюка, учитель физики средней школы № 27 Гомеля:
При наведении смартфона картинки оживают. Можно, в принципе, даже не вбивая ссылки, перейти на урок, который располагается в интернете на нашем сайте.
Для того, чтобы создать учебник, учителя отсняли сотни видеороликов с экспериментами. Емко, доступно и наглядно. А главное в привычной для современных детей форме «интернет-видео».
Валерий Клюка, учитель физики средней школы № 27 Гомеля:
Учителя должны понять, что дети теперь постоянно онлайн. Дома, на уроках. Теперь даже самая обычная школа, не вкладывая больших денег, а просто грамотно организовав процесс, подготовив медиа-материалы, может взаимодействовать с детьми именно так.
В День знаний электронная версия учебника станет доступна в сети интернет. А к середине сентября появится и первый бумажный тираж.
Энтузиазм, профессионализм и неизменная любовь к детям – вот те самые три кита, на которых стоит педагог-новатор. И судя по всему, эту твердую основу под своими ногами чувствуют учителя по всей Беларуси.