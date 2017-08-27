«Учителя должны понять, что дети теперь постоянно онлайн»: о месте инноваций в современной белорусской школе

Новости Беларуси. Роль учителя в обществе трудно переоценить. А в школе просто невозможно. Великие педагоги становятся достоянием мировой истории вместе с великим мыслителями или изобретателями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эффективная методика обучения – это самое настоящее сокровище страны. Ведь, как говорят в Одессе, учить и научить – это две большие разницы. Другими словами, ценность преподавателя не только в его знаниях, а умении передать его ученикам. И тут у кого-то никак, скучно и нудно. У другого уроки дети поглощают с аппетитом. Александр Струк, учитель математики гимназии № 51 Гомеля:

Первый ряд – это выпускники наши: Варя, Егор, Юля. Варя победительница международного турнира юных математиков. Егор – золотой призер международной олимпиады. Юля – бронзовый призер европейской олимпиады среди девушек. Результат Александра Струка можно назвать феноменальным: сразу шесть учеников его выпускного класса в течение этого года получили награды на престижных международных соревнованиях, включая победу Егора Дубовика на чемпионате мира по математике в Рио-де-Жанейро.

Александр Струк, учитель математики гимназии № 51 Гомеля:

Это на самом деле работа не одного года и даже не двух. С четвертого класса мы учим детей аргументировано доказывать свою точку зрения, защищать свои научные работы. За семь лет увлеченный учитель создал в гимназии многоуровневую систему изучения математики. Олимпиады, конкурсы, индивидуальная работа и помощь коллектива. Своими методиками математик регулярно делится с коллегами, но есть то, чему научиться практически не возможно. Александр Струк, учитель математики гимназии № 51 Гомеля:

Секрета нет. Работаешь с детьми на равных, чтобы они видели, что тебе важна их работа. Нужно любить своих учеников и свою работу. Супруги Сергей и Галина Трафимовы два десятилетия занимаются разработкой учебников для самых маленьких.

Вот уже 15 лет по их книге изучают «Окружающий мир» в начальных классах российских школ, а с первого сентября знакомиться с тем, как устроена природа, по учебникам их авторства начнут и белорусские первоклашки.

Сергей Трафимов, автор учебников «Человек и мир»:

Общаемся в большой степени с младшими школьниками. Поэтому это вот нам и дает возможность писать именно для этих малышей. Мы знаем многое, как специалисты. Нам хочется, чтобы это же знали и наши дети, внуки. То есть передача информации должна идти. В новых учебниках есть вся информация для того, чтобы учиться исключительно на 10-ки. Супруги уверены, что отличить в реальной жизни козу от коровы после занятий по их методике сможет любой ребенок.

Галина Трафимова, автор учебников «Человек и мир»:

Он увидел галку в природе, он ее увидит в учебнике. Если он увидел какое-то домашнее животное в учебнике, он сможет его увидеть и узнать в природе. Глава государства еще раньше обращал внимание, что при доработке программ учебников надо обратить внимание на практическую направленность. Если природа меняется не столь стремительно, то этого не скажешь о техносфере. Технологии, которые сменили друг друга только за последние 10 лет, многие уже и не вспомнят. Создать учебное пособие по последнему слову техники решили учителя-энтузиасты из Гомеля. Влюбить в физику с первого взгляда призвано то, что у старшего поколения все еще ассоциируется исключительно с развлечениями. Интерактивный учебник – это настоящая революция в образовании. Если у разработчиков все получится, то совсем скоро белорусские учителя будут начинать урок не с просьбы выключить телефоны, а наоборот – достать и включить его. Ведь на дисплее устройства новый учебник буквально оживает. С таким подходом времени на игры и социальные сети под партой просто не останется.