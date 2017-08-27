«За папой очень тянутся»: как научиться быть и главой семейства, и примером для своих детей
Новости Беларуси. Психологи утверждают: дети нуждаются в обществе отца, его любви. Папа должен принимать самое активное участие в семейном воспитании. Несмотря на занятость, стараться вникать в проблемы ребенка, помогать их решать. И самое главное – не пропускать важных моментов жизни своих детей. Бывает, что газета и телевизор для отцов интереснее, чем их собственные дети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В семье Подоляк утро начинается рано – дел на выходной запланировано немало. У «времянки» ждет новоселья собака, на огороде не окончена личная уборочная. В помощь папе – целая бригада: сразу четыре сыночка и две лапочки-дочки.
Сергей Подоляк:
Личный пример – это, наверное, самое лучшее, что может быть в воспитании своих детей.
Жизненный девиз Любомира Ефимовича – «мы в ответе за тех, кого воспитали». А потому большую часть свободного времени мужчина тоже проводит с сыновьями.
Старший школу уже окончил, а младший Святослав готовится пойти в шестой класс.
Михаил Дедешку:
По примеру того, как я был воспитан. Мы всегда ездили на природу, на рыбалку. Жизнь не состоит в этих ящиках, в компьютерах. Жизнь прекрасна. Посмотрите вокруг: очень много всего интересного.
Пока мама у плиты, папа – у кузнечного горна. Сегодня исконно мужским ремеслом занимается ровно половина семьи. Михаил Дедешку в кузнечном деле уже 15 лет. Сначала трудился подмастерьем, сейчас сам учит. Пока только своих детей (а их у него четверо).
Михаил Дедешку:
Это у меня постоянная отдушина, куда я прихожу, получаю удовольствие от своей работы. Приходят со мной дети. Им дай что-то. Самому младшему три годика, но обязательно выставить наковальню, чтобы он тоже что-то делал.
Каждый день с восьми до пяти Сергей Николаевич трудится на заводе. Вечером работает папой. Лежать на диване перед телевизором в большой дружной семье непринято. Да и дела на привычные «женские» и «мужские» в этом доме не делят. В ломке стереотипов, как и в любом другом деле, лучше всего работает личный пример.
Сергей Подоляк:
Лучше своим примером показывать, тогда они за тобой потянутся. Сам не будешь делать – кто ж тебе что делает. Вот этот огород мы садили с детками. И убираем с ними. Карина у нас самая большая – основной помощник. И Вика помогает. Девчонки и в доме помогают по уборке, и огород помогают, и пропалывают, и копают. Все как папа, так и они.
Вот уж где действительно «его пример – другим наука». На картофельных грядках урожай собирают все: от 12-летней Карины до двухлетнего Матвейки.
В семье Ефимович о вкусах не спорят. Отец и сын – страстные любители спорта. Вместе ходят на корты, ездят на велосипедах по Беловежской пуще, играют в футбол и осваивают модный гироскутер.
Святослав Ефимович:
Мы вместе с папой играем в теннис, в футбол, иногда в баскетбол. На гироскутере катаемся, рыбачим.
Антону всего 12. Вместе с отцом мальчик занимается ремеслом только год, но уже приложил руку ко многим изделиям.
Антон Ролинский:
Некоторое время папа мне помогал, а потом я уже потихонечку начал развиваться и все делать сам.
В гараже – настоящий музей. Под присмотром отца бить по наковальне понемногу учится и маленький Давид, а ему всего три.
Михаил Дедешку:
Он приходил изначально и спрашивал, можно ли посмотреть. Потом спрашивал, можно ли попробовать. Для того, чтобы что-то рассказать и показать им, нужно самому знать, что и как.
Это раньше мужчины замечали сыновей, когда те брали в руки футбольный мяч. Сегодня в «тренде» – папы, которые с удовольствием и пользой проводят время со своими наследниками. Мамы только рады.
Сергей Подоляк:
За папой очень дети тянутся. Папа, наверное, основной показывает пример. Мама все делает по дому, а как только с утра проснутся, сразу кричат «Папа».
Любомир Ефимович:
Мама занимается своими делами, а мы мужской компанией занимаемся активными видами спорта.
Любомир и Святослав строят планы на оставшиеся летние деньки.
Любомир Ефимович:
У нас в планах посещение Минска.
Большое семейство готовится отправить в школу сразу троих первоклассников.
Михаил мечтает о том, что дело всей его жизни обязательно найдет продолжение в детях.
Михаил Дедешку:
Это очень приятно, подстегивает, что надо жить ради детей.
Что тут скажешь: «Отцы и дети». Только эти истории, в отличие от вечной классики, совсем из другой книги, где любовь, взаимопонимание и дружба – основа крепкой семьи и теплых отношений.