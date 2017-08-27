«За папой очень тянутся»: как научиться быть и главой семейства, и примером для своих детей

Новости Беларуси. Психологи утверждают: дети нуждаются в обществе отца, его любви. Папа должен принимать самое активное участие в семейном воспитании. Несмотря на занятость, стараться вникать в проблемы ребенка, помогать их решать. И самое главное – не пропускать важных моментов жизни своих детей. Бывает, что газета и телевизор для отцов интереснее, чем их собственные дети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В семье Подоляк утро начинается рано – дел на выходной запланировано немало. У «времянки» ждет новоселья собака, на огороде не окончена личная уборочная. В помощь папе – целая бригада: сразу четыре сыночка и две лапочки-дочки. Сергей Подоляк:

Личный пример – это, наверное, самое лучшее, что может быть в воспитании своих детей. Жизненный девиз Любомира Ефимовича – «мы в ответе за тех, кого воспитали». А потому большую часть свободного времени мужчина тоже проводит с сыновьями.

Старший школу уже окончил, а младший Святослав готовится пойти в шестой класс.

Михаил Дедешку:

По примеру того, как я был воспитан. Мы всегда ездили на природу, на рыбалку. Жизнь не состоит в этих ящиках, в компьютерах. Жизнь прекрасна. Посмотрите вокруг: очень много всего интересного. Пока мама у плиты, папа – у кузнечного горна. Сегодня исконно мужским ремеслом занимается ровно половина семьи. Михаил Дедешку в кузнечном деле уже 15 лет. Сначала трудился подмастерьем, сейчас сам учит. Пока только своих детей (а их у него четверо). Михаил Дедешку:

Это у меня постоянная отдушина, куда я прихожу, получаю удовольствие от своей работы. Приходят со мной дети. Им дай что-то. Самому младшему три годика, но обязательно выставить наковальню, чтобы он тоже что-то делал. Каждый день с восьми до пяти Сергей Николаевич трудится на заводе. Вечером работает папой. Лежать на диване перед телевизором в большой дружной семье непринято. Да и дела на привычные «женские» и «мужские» в этом доме не делят. В ломке стереотипов, как и в любом другом деле, лучше всего работает личный пример.

Сергей Подоляк:

Лучше своим примером показывать, тогда они за тобой потянутся. Сам не будешь делать – кто ж тебе что делает. Вот этот огород мы садили с детками. И убираем с ними. Карина у нас самая большая – основной помощник. И Вика помогает. Девчонки и в доме помогают по уборке, и огород помогают, и пропалывают, и копают. Все как папа, так и они. Вот уж где действительно «его пример – другим наука». На картофельных грядках урожай собирают все: от 12-летней Карины до двухлетнего Матвейки.

В семье Ефимович о вкусах не спорят. Отец и сын – страстные любители спорта. Вместе ходят на корты, ездят на велосипедах по Беловежской пуще, играют в футбол и осваивают модный гироскутер.

Святослав Ефимович:

Мы вместе с папой играем в теннис, в футбол, иногда в баскетбол. На гироскутере катаемся, рыбачим. Антону всего 12. Вместе с отцом мальчик занимается ремеслом только год, но уже приложил руку ко многим изделиям.

Антон Ролинский:

Некоторое время папа мне помогал, а потом я уже потихонечку начал развиваться и все делать сам. В гараже – настоящий музей. Под присмотром отца бить по наковальне понемногу учится и маленький Давид, а ему всего три. Михаил Дедешку:

Он приходил изначально и спрашивал, можно ли посмотреть. Потом спрашивал, можно ли попробовать. Для того, чтобы что-то рассказать и показать им, нужно самому знать, что и как. Это раньше мужчины замечали сыновей, когда те брали в руки футбольный мяч. Сегодня в «тренде» – папы, которые с удовольствием и пользой проводят время со своими наследниками. Мамы только рады. Сергей Подоляк:

За папой очень дети тянутся. Папа, наверное, основной показывает пример. Мама все делает по дому, а как только с утра проснутся, сразу кричат «Папа».