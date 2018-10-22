«Погулять по городу, посетить соборы». 70-тысячным безвизовым туристом в Гродно стала гостья из Дании

Новости Беларуси. 70-тысячного безвизового туриста встретили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказалась гостья из Дании Юта Кристенсен.

Поздравления и подарки стали приятным сюрпризом для иностранки. В Гродно с мужем она приехала впервые в составе экскурсионной группы. Туристы давно интересовалась языком и культурой нашей страны, даже ходили на курсы, организованные в Дании выходцем из Беларуси. И, наконец, решились отправиться в дальнее путешествие. В Гродно они пробудут 10 дней. В планах – посетить архитектурные жемчужины города, в первую очередь – уникальную Коложскую церковь XII века.

Юта Кристенсен, турист (Дания):

Эту церковь мы очень хотели посетить, погулять по городу, посетить соборы.

Якоб Кристенсен, турист (Дания):

Я приятно удивлен вашим городом. Даже несмотря на то, что мне много про него рассказывали, он выглядит гораздо прекраснее, чем на словах. Я с радостью хочу посетить в Беларуси много других мест.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Если взять всех визовых и безвизовых туристов, то этот регион посетили в этом году уже 160 тысяч туристов. Мы уже ставим перед собой другие, более амбициозные цели. Считаем, что наш реальный порог безвизовых туристов – это порядка 300 тысяч.