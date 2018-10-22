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Траурный митинг на мемориальном комплексе «Яма» пройдёт к 75-летию со дня ликвидации нацистами Минского гетто

22 октября 2018 06:52
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Новости Беларуси. Скорбная дата для всего еврейского народа и для мировой истории. 22 октября исполняется 75 лет со дня окончательной ликвидации нацистами Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому событию будет посвящен траурный митинг, который состоится в полдень на мемориальном комплексе «Яма». На памятное мероприятие приглашены зарубежные гости из Израиля, США, стран Европы, представители крупных еврейских международных организаций, общественных объединений, бывшие узники.

Траурный митинг на мемориальном комплексе «Яма» пройдёт к 75-летию со дня ликвидации нацистами Минского гетто-1

В рамках Дней памяти жертв Минского гетто запланированы также вечер памяти бывших узников гетто и праведников народов мира, выставки, кинопоказы, конференции и круглые столы. 23 октября состоится презентация книги «Мы помним» на английском языке, благодаря которой о трагедии холокоста узнают во всем мире.

Минское гетто считается одним из крупнейших в Европе. Чуть более чем за два года в нем побывали более 100 тысяч евреев. Из них выжить смогли только несколько сотен узников.

Траурный митинг на мемориальном комплексе «Яма» пройдёт к 75-летию со дня ликвидации нацистами Минского гетто-4

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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