Траурный митинг на мемориальном комплексе «Яма» пройдёт к 75-летию со дня ликвидации нацистами Минского гетто

Новости Беларуси. Скорбная дата для всего еврейского народа и для мировой истории. 22 октября исполняется 75 лет со дня окончательной ликвидации нацистами Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому событию будет посвящен траурный митинг, который состоится в полдень на мемориальном комплексе «Яма». На памятное мероприятие приглашены зарубежные гости из Израиля, США, стран Европы, представители крупных еврейских международных организаций, общественных объединений, бывшие узники.