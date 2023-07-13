Сумма контрактов – 110 млрд. Чем запомнился Форум регионов в Уфе для белорусской делегации?

Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России, – X юбилейный Форум регионов. Это делегация 58 регионов России и всех областей Беларуси и подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Площадка союзных переговоров – почти 7 000 квадратных метров. Сумма сделок может достичь рекордных 1,5 миллиарда долларов. Регионы стали драйверами взаимной торговли и кооперации Беларуси и России. Курируют форум лично президенты. Итоги форума подвели в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Сделано в Беларуси – утвержденный знак качества нашей продукции. И знают об этом далеко за пределами нашего государства. Но справедливо будет отметить, что главный ценитель и потребитель белорусской продукции – все же российский рынок.

Общий менталитет, история, географическое положение – это все понятно и, конечно, тоже играет свою роль. Но первостепенно сотрудничество между двумя странами, которое не развалили, а напротив – укрепили Беларусь и Россия после распада СССР. 110 миллиардов российский рублей – сумма контрактов, которые заключили в столице Башкортостана на Форуме регионов Беларуси и России.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Эта встреча, я думаю, даст новый толчок развитию наших добрых отношений между Минском и Уфой. Мы уделяем очень много внимания развитию работы с регионами России, потому что такие тесные, добрые отношения позволяют оперативно решать задачи, которые стоят перед нашими государствами.

Беспрецедентный уровень интеграции – так можно охарактеризовать экономическое, да и не только, сотрудничество Беларуси и России. Главное, что динамика положительная и развиваются партнерские отношения по нарастающей. Связи налажены в 52 белорусских городах и 117 российских. Вдумайтесь в количество привлеченных к этому людей. Разумеется, эффективность партнерства зависит от каждого, в особенности от руководителей на местах. На этом акцентировала внимание Наталья Кочанова. Наталья Кочанова: «Стержень белорусско-российского взаимодействия – это экономические отношения» (подробности).

Подвести итоги и наметить планы на будущее – такой была задача парламентариев на прошедшем форуме. Так вот о планах – подробнее. Фурор в Уфе произвел общественный транспорт. Он уже отправился в самые отдаленные уголки России. Глава Республики Бурятия лично пришел опробовать трамваи, совместное производство которых наладят в Башкортостане. Достижения промышленности и сделки на миллионы долларов! Читайте далее. Поедет по улицам российских городов и электротранспорт белорусского производства.

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы видим и прорабатываем, обсудив с основными предприятиями Минска («Амкодор», МАЗ, Тракторный завод), которые заявили о возможности подписания новых контрактов поставки техники в данный регион, мэр Уфы тоже подтвердил заинтересованность в приобретении электротранспорта на следующий год. И мы обязательно обсудим развитие кооперации малого и среднего бизнеса. Только путем продвижения местных органов власти небольшие предприятия смогут о себе рассказать, раскрыть свой потенциал.

Подписан протокол о намерениях развития двусторонних отношений между Минским городским Советом депутатов и Московской городской думой. Свои подписи в документе поставили председатель Мингорсовета Андрей Бугров и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Девять секций заседаний позади. Гуманитарное сотрудничество, туризм, современные информационные технологии и другие темы. Договориться о новых вехах партнерства было несложно, ведь в обеих странах говорят на одном языке. Как итог – отношения Беларуси и России выходят на новый, космический уровень.