Директор школы в Радошковичах: в память о подвиге Гастелло более 60 лет работает музей воздушных и огненных таранов

Это дорога на Молодечно. Если развернуться на 180 градусов, то там находится Минск. До столицы примерно 35 километров. Именно здесь 26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Гастелло совершил подвиг – огненный таран.

Дмитрий Потапович, ведущий: Но начнем мы с другого места. Неслучайно мы находимся на территории Радошковичской средней школы № 2 Молодечненского района. Именно в этом месте располагается памятник, который в 1964 году был установлен на пересечении дорог, как раз в том месте, где Николай Гастелло и его экипаж совершили подвиг.

Игорь Дятловский, директор ГУО «Радошковичская средняя школа № 2 Молодечненского района»:

Экипаж был интернациональным. Николай Францевич Гастелло – уроженец Беларуси. Григорий Скоробогатый – украинец. В память о героях у нас в учреждении уже на протяжении более 60 лет работает народный музей воздушных и огненных таранов.

Экспонатов – более 3 500, но основными являются навигационная линейка Николая Францевича Гастелло и летные перчатки, которые тоже ему принадлежали. Были переданы его однополчанами нам в 30-летие празднования подвига Гастелло.