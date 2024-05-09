Прямой эфир

Директор школы в Радошковичах: в память о подвиге Гастелло более 60 лет работает музей воздушных и огненных таранов

09 мая 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это дорога на Молодечно. Если развернуться на 180 градусов, то там находится Минск. До столицы примерно 35 километров. Именно здесь 26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Гастелло совершил подвиг – огненный таран.

Директор школы в Радошковичах: в память о подвиге Гастелло более 60 лет работает музей воздушных и огненных таранов-1

Дмитрий Потапович, ведущий:
Но начнем мы с другого места. Неслучайно мы находимся на территории Радошковичской средней школы № 2 Молодечненского района. Именно в этом месте располагается памятник, который в 1964 году был установлен на пересечении дорог, как раз в том месте, где Николай Гастелло и его экипаж совершили подвиг.

Поговорили с директором школы Игорем Дятловским.

Директор школы в Радошковичах: в память о подвиге Гастелло более 60 лет работает музей воздушных и огненных таранов-4

Игорь Дятловский, директор ГУО «Радошковичская средняя школа № 2 Молодечненского района»:
Экипаж был интернациональным. Николай Францевич Гастелло – уроженец Беларуси. Григорий Скоробогатый – украинец. В память о героях у нас в учреждении уже на протяжении более 60 лет работает народный музей воздушных и огненных таранов.

Экспонатов – более 3 500, но основными являются навигационная линейка Николая Францевича Гастелло и летные перчатки, которые тоже ему принадлежали. Были переданы его однополчанами нам в 30-летие празднования подвига Гастелло.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Потапович

Другие новости рубрики

Все новости
Внучка Героя СССР Коржа: «Когда дед приехал и сказал, что начнётся война, ему никто не поверил»
09 мая 2024 12:29

Внучка Героя СССР Коржа: «Когда дед приехал и сказал, что начнётся война, ему никто не поверил»

Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ
09 мая 2024 12:27

Ожившие фотографии и звуковые эффекты захватывают дух. Показываем необычную выставку в музее ВОВ

«Здесь погибли 546 тысяч». Историк назвал ужасающие цифры о лагере смерти «Тростенец»
09 мая 2024 12:24

«Здесь погибли 546 тысяч». Историк назвал ужасающие цифры о лагере смерти «Тростенец»

«Поднялась на защиту и наша большая семья». Пообщались с ветераном ВОВ Ефросинией Базылевой
09 мая 2024 12:21

«Поднялась на защиту и наша большая семья». Пообщались с ветераном ВОВ Ефросинией Базылевой

Как в парке Победы отмечают 9 Мая? Пообщались с гостями праздника
09 мая 2024 11:55

Как в парке Победы отмечают 9 Мая? Пообщались с гостями праздника

Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм
09 мая 2024 11:49

Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм

Праздник, у которого нет возраста. Парад Победы в Могилёве открыл торжественный марш дошколят
09 мая 2024 11:49

Праздник, у которого нет возраста. Парад Победы в Могилёве открыл торжественный марш дошколят

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели
09 мая 2024 11:48

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников
09 мая 2024 11:35

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников

«Пережить эту трагедию удалось всего троим». В 1943 году фашисты сожгли деревню Шуневка
09 мая 2024 11:23

«Пережить эту трагедию удалось всего троим». В 1943 году фашисты сожгли деревню Шуневка

«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии
09 мая 2024 11:20

«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии

За каждым фото фронтовика – история вклада в Победу. Торжественный марш правнуков победителей состоялся в Гродно
09 мая 2024 10:54

За каждым фото фронтовика – история вклада в Победу. Торжественный марш правнуков победителей состоялся в Гродно