Лукашенко: Во времена паники валютной и прочей мы можем работать и создавать такие шедевры

Александр Лукашенко побывал в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Там ему представили опытный образец нового комбайна белорусского производства.

Пропускная способность и производительность на 20% больше, чем у комбайнов предыдущего поколения. Конструкторы поработали и над энергоемкостью.

С вводом в эксплуатацию таких машин, уровень белорусской зерноуборочной техники станет на порядок выше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как отметил глава государства, машиностроение – самая тяжелая отрасль в мире. При очень серьезной конкуренции, на белорусскую технику есть спрос.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это первый и единственный комбайн. В будущем году он будет поставлен на поток, мы будем иметь в производстве. Специалисты его дорабатывают. Не худо посмотреть на них, тем более, на фоне импортных комбайнов. Можно сравнить наши прежние и новый.

Главное – то, что вы должны это донести до людей. Чтобы они понимали, и не только аграрии, но и весь народ, что мы можем что-то делать, создавать даже в сложные времена. Во времена паники валютной и прочей мы можем работать и создавать такие шедевры.