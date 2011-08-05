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«Fashion Scooter Fest» в Минске

05 августа 2011 14:13
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Скутеристы сегодня разъезжали по минским улицам. К участникам столичного клуба, который насчитывает около 150 скоростных аппаратов, присоединились и все желающие.

Наряды любителей активного отдыха были весьма необычными – пиджаки и вечерние платья. Таким образом молодежь решила сказать, что скутер на городских улицах самый креативный, удобный и респектабельный транспорт.

Колонна проехала от площади Калинина, по проспектам Независимости, Победителей, улице Ленина и Партизанскому.

Путешествие оказалось еще и познавательным. Скутеристы побывали с экскурсией в цехах предприятия «Мотовело».

Скутерист:
Можно увидеть много своих собратьев по колесу. Тем более, когда это непросто движение в колонне, например, куда-нибудь на шашлыки. Это в костюмах, весело. Для души приятно.

Олег Карцев, организатор мероприятия:
В нашем «Fashion Scooter Festе» могут участвовать абсолютно все желающие. Главное условие – скутер и интересный костюм. Можно в пиджаке, можно в галстуке, можно что-то надеть неординарное.

К вечеру мотогруппа переместится в парк Горького, где пройдет тест-драйв белорусских скутеров и мотоциклов для всех желающих, имеющих с собой права на управление транспортным средством. Здесь же будут разыграны номинации фестиваля, зрителей порадует и концерт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

«Fashion Scooter Fest» в Минске

Мотоциклы

# общество # Фотофакт

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