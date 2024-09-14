Будет не только красиво, но и вкусно. Анонс мероприятий ко Дню города

Белорусская столица погружается в атмосферу праздника. Десятки мероприятий пройдут в Минске в честь дня рождения города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В атмосферу XVIII-XIX веков перенесут площадки в Верхнем городе и Троицком предместье. Здесь можно будет покататься на каретах, пообщаться с персонажами того времени, принять участие в интерактивных мероприятиях и послушать музыку в живом исполнении.

Мероприятия у Дворца спорта не ограничатся рыцарскими боями и олимпийским квестом. Здесь развернется праздничная ярмарка. Также гости смогут понаблюдать за международными соревнованиями «Сильнейший пожарный-спасатель», где поучаствуют пожарные со всей Беларуси, а также представители отряда спецназначения «ЗУБР». А в ботаническом саду будет не только красиво, но и вкусно. Минчан приглашают на сырный фестиваль.