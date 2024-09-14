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Будет не только красиво, но и вкусно. Анонс мероприятий ко Дню города

14 сентября 2024 07:55
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Белорусская столица погружается в атмосферу праздника. Десятки мероприятий пройдут в Минске в честь дня рождения города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет не только красиво, но и вкусно. Анонс мероприятий ко Дню города-1

В атмосферу XVIII-XIX веков перенесут площадки в Верхнем городе и Троицком предместье. Здесь можно будет покататься на каретах, пообщаться с персонажами того времени, принять участие в интерактивных мероприятиях и послушать музыку в живом исполнении.

Будет не только красиво, но и вкусно. Анонс мероприятий ко Дню города-3

Мероприятия у Дворца спорта не ограничатся рыцарскими боями и олимпийским квестом. Здесь развернется праздничная ярмарка. Также гости смогут понаблюдать за международными соревнованиями «Сильнейший пожарный-спасатель», где поучаствуют пожарные со всей Беларуси, а также представители отряда спецназначения «ЗУБР». А в ботаническом саду будет не только красиво, но и вкусно. Минчан приглашают на сырный фестиваль. 

Весь день в праздничном городе будут работать наши корреспонденты. Самые яркие моменты дня покажем в наших эфирах. По традиции кульминацией праздничных мероприятий станет салют. Залпы прогремят в 23:00.

# День города в Минске

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