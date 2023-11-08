Водолазы ОСВОД нашли в Гомеле кости древнего бизона

Новости Беларуси. Водолазы ОСВОД нашли на дне реки Сож в акватории Гомеля необычные предметы. Ими оказались костные останки древнего животного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находку сделали во время тренировочных спусков недалеко от спасательной станции.

Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД: Это место не разрешено для купания, там нет пляжа, это река Сож. Там различные глубины до 7 метров. Наши водолазы обнаружили предметы, похожие на кости, достали их со дня, там было несколько метров глубины.

Теории относительно происхождения костей были разные: мамонт, олень или, может быть, носорог. Археологи пришли к выводу, что останки принадлежат бизону, обитавшему на территории современного Гомеля 10-15 тысяч лет назад.

Юрий Панков, заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Эти находки интересны тем, что, во-первых, была найдена целая часть предплечья бизона, обычно находят ее лучевую либо локтевую кость. Здесь она в идеальном сохране. По этим костям мы можем сказать, что особь бизона была достаточно крупная.

Находка передана в дар музею дворцово-паркового ансамбля. Экспонаты нуждаются в обработке и консервации, которая защитит их от разрушения.

Для гомельского региона нынешний год оказался богат на подобные артефакты. Здесь нашли зуб и бивень мамонта, а водолазы МЧС подняли со дна реки Беседь в Ветковском районе череп доисторического млекопитающего.