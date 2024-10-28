Поговорили о работе на ТВ, семье, секретах красоты. Провели утро с телеведущей Александрой Каштановой

Утренний созвон со звездой. Всем нам интересно, как же просыпаются звезды. Сегодня мы онлайн отправимся в гости к звезде и посмотрим, как же она начинает свое утро.

Александра Каштанова – телеведущая, журналист, присоединилась к команде «Утро» еще в 2008 году. Там она была корреспондентом и снимала сюжеты и рубрики. В 2014 году стала вести утреннюю программу. Секрет привлекательности видит в простом: здоровое питание, спорт и хорошее настроение.



Алеся Лакина, ведущая:

Насколько я знаю, ты около 16 лет работаешь на телевидении. Это так?