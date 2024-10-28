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Поговорили о работе на ТВ, семье, секретах красоты. Провели утро с телеведущей Александрой Каштановой

28 октября 2024 11:10
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Утренний созвон со звездой. Всем нам интересно, как же просыпаются звезды. Сегодня мы онлайн отправимся в гости к звезде и посмотрим, как же она начинает свое утро.

Александра Каштанова – телеведущая, журналист, присоединилась к команде «Утро» еще в 2008 году. Там она была корреспондентом и снимала сюжеты и рубрики. В 2014 году стала вести утреннюю программу. Секрет привлекательности видит в простом: здоровое питание, спорт и хорошее настроение.


Алеся Лакина, ведущая:
Насколько я знаю, ты около 16 лет работаешь на телевидении. Это так?

Поговорили о работе на ТВ, семье, секретах красоты. Провели утро с телеведущей Александрой Каштановой -2

Александра Каштанова, телеведущая, журналист:
Мы же все говорим, что телевидение – это наша одна большая семья, что мы все живем в своей профессии, поэтому время пролетает незаметно. Вот ты сейчас сказала – 16 лет. Я думаю, ничего себе, действительно. Потому что обычно, когда спрашивают, я говорю 7-8 лет. А если так отмотать, то да.

Подробности в видео.

# Интервью # Александра Каштанова # Алеся Лакина

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