Под Могилевом обнаружены обломки подбитого самолета времен Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Под Могилевом обнаружено местонахождение самолета времен Великой Отечественной. Он был сбит фашистами в воздушном бою. В результате падения, а затем и пожара самолет получил сильные повреждения. Наложили свой отпечаток и 70 лет, проведенные в земле. Но поисковики не теряют надежду установить личности летчиков. Уже обнаружили два двигателя. По номерам эксперты смогут определить марку самолета и, возможно, даже экипаж.

Поисковики из Минска, Могилева и бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона переполнены эмоциями от происходящего. С самого утра они ведут раскопки подбитого во время Великой Отечественной самолета. Крылатая машина все эти 70 лет провела в земле на глубине почти в 4 метра. Обшивка самолета сохранилась плохо, а вот двигатели в отличном для проведения экспертизы состоянии.

Сергей Беспанский, командир поискового отряда «Виккру-Минск»:

Бойцы 52-го батальона подняли два двигателя. А это большая удача, потому что по ним можно определить и тип самолета, и экипаж, если удастся экспертам найти номера.

Поиском этого самолета Могилевские краеведы занимались не один год. Работа с архивами, беседы с очевидцами дали свои плоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель деревни Макаренцы Игорь Великанов о падении крылатой машины узнал от своего дяди. Много лет он пытался в одиночку найти то самое место.

Игорь Великанов:

Прокопал, нашел останки радиатора масляного, обратился к поисковикам. Они в течение недели все оформили, приехали и раскопали.

В Макаренцах осталось всего три очевидца того трагического инцидента. Владимир Леонович своими глазами видел пикирование горящего самолета. Мужчина с дрожью в голосе вспоминает, как крылатая машина взорвалась на поле около деревни.

Владимир Луговский, очевидец:

Мы бегали на улице и услышали, как загорелся самолет и начал пикировать, упал в землю. Получился взрыв. Останки летчиков, кто там был, собрали взрослые, которые уже были пожилыми, и похоронили на кладбище.

На кладбище около деревни Макаренцы есть братская могила. Здесь находятся останки пяти советских воинов. Их тела обнаружили местные жители на поле после воздушного боя предположительно в 1943 году. Поисковики сейчас надеются, что раскопки самолета позволят установить личности погибших героев.