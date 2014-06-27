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Погода в Беларуси. В ближайшие выходные ожидается до 28 градусов тепла

27 июня 2014 10:10
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Новости Беларуси. Летнее тепло возвращается в Беларусь. Уже в предстоящие выходные столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов. Это произойдет благодаря теплому воздуху из Центральной Европы.

Первыми насладиться настоящей летней погодой смогут жители Брестской области, а затем тепло распространится по всей стране. Дожди почти повсеместно прекратятся, лишь днем местами синоптики обещают кратковременные осадки.

27 июня погода существенно не изменится. На большей части республики – дожди, грозы, порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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