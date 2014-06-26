26 июня чествовали ветеранов, проходящих лечение в республиканском госпитале для инвалидов ВОВ

Новости Беларуси. Награда нашла своего героя. 26 июня чествовали ветеранов, проходящих лечение в республиканском госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны.

Фронтовикам вручили юбилейные медали в честь 70-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Слова благодарности за стойкость и героизм прозвучали от представителей столичного военного комиссариата и лечащих врачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Пилищик, военный комиссар военного комиссариата г. Минска:

По Минску нам предстоит вручить 8008 медалей. На сегодняшний день 6800 медалей уже вручены. Тем, кто не смог принять участие в мероприятиях, которые проводились в горисполкомах, школах.

Александр Матвеев, ветеран:

Награды вообще приятно получать, вознаграждения за службу, за хорошую работу приятно. Но в такой день, как день освобождения нашей Беларуси, красавицы Беларуси, вдвойне приятно.