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Первая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости прошла 26 июня в Минске

27 июня 2014 07:31
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Новости Беларуси. Подготовка к празднованию знаменательной даты – 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Накануне в Минске на проспекте Машерова состоялась первая генеральная репетиция. От суворовцев до роты почетного караула, от ретротанка до суперсовременного зенитно-ракетного комплекса. За прохождением колонны собрались понаблюдать сотни зрителей.

Начало репетиции парада объявили залпами пушек. Шествие военнослужащих открыли суворовцы. За ними – тысячи военных, десантники, курсанты, офицеры, бойцы МЧС.

Пеший парад продолжила военная техника. Ретротанки и современная техника. В небе над столицей на высоте 300 метров пролетели вертолеты и самолеты. Впервые в параде будет участвовать суперсовременная техника из России.

Завершилось шествие плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последняя тренировка парада пройдет 28 июня.

Минчане:
Я видела в первый раз танки, меня это очень впечатлило. Когда они ехали, все тряслось, было великолепно.

Летали самолеты. Мне понравилось больше всего, как летал большой самолет, а за ним – маленькие самолетики. Мне понравилось, как из вертолетов разные флажки вылетали.

Понравилась рота почетного караула, очень здорово. В принципе, рота почетного караула всегда удивляет. Так что все классно.

Гордость, конечно, чувствуется, мощь военная, защита нас, обычных граждан, уверенность в завтрашнем дне.

Красиво, погода удалась. Уже два раза приезжали сюда и наконец-то попали на репетицию. Очень классно, очень рады, восторг, радость за нашу страну, ветеранов, Победу.

# общество # Фотофакт # Парад в Минске 3 июля 2014

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