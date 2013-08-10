В Гродненской области местные артисты организовывают выездные концерты для хлеборобов прямо на полях

Новости Беларуси. В короткие перерывы на обед комбайнеры Гродненской области могут и подкрепиться, и послушать выступления народных коллективов. Местные артисты организовывают выездные концерты для хлеборобов прямо на полях. Получилось, что называется, совмещение приятного с полезным.

Комбайнер Сергей Шпивель встретить на поле артистов никак не ожидал. Говорит, в работе всю уборочную с утра до вечера. Не всегда удается послушать даже радио, а тут целый коллектив поет, да еще вживую.

Сейчас у хлеборобов каждая минута на счету. Поэтому с концертом на поле приехали точно в обеденный перерыв.

Повар:

Вкусный, очень вкусный суп. Супы все вкусные получаются.

Белорусские песни, народные танцы – репертуар подбирали на любой вкус. Участники народного коллектива выкладывались на все 100.

Не отставали и хлеборобы: подпевали, аплодировали, а самые смелые даже пустились в пляс.

Алексей Воробьев, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Путришки»:

Вообще супер, классно, как в ресторане. Даже как-то непривычно, необычно.

Виктор Полойко, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Путришки»:

Такого ни разу не было в нашей практике, то есть кушаем и нам поют – это интересно. У комбайнеров мало времени есть отдохнуть. Даже телевизор иногда некогда посмотреть. А это вот интересно, немного как бы расслабиться в уборочный период.

Представление в полевых условиях для местного СПК, что называется, пилотный проект. Участники жатвы на несколько недель выпадают из культурной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Странковский, заместитель председателя сельхозпредприятия «Путришки»:

Я им задал вопрос: «Вот, вы приходите с работы домой, что вы делаете? Наверное, в первую очередь умываетесь, перекусили и отдыхать, потому что завтра в шесть часов вставать на работу». Они согласились, что не смотрят телевизор, не ездят на концерты, не ходят в кино. И решили им организовать на поле во время обеда. И это очень, наверное, приятно, воодушевит наших механизаторов.

Даже комбайнер Сергей Шпивель, который по началу с недоверием отнесся к заезжим артистам, согласился: обеденные полчаса прошли с пользой.

Сергей Шпивель, комбайнер сельхозпредприятия «Путришки»:

Настроение, конечно, поднялось. Обед, концерт приехал, повеселились, потанцевали, посмотрели. Сейчас с хорошим настроением и работать веселее будет.