В Гродненской области местные артисты организовывают выездные концерты для хлеборобов прямо на полях

Новости Беларуси. В короткие перерывы на обед комбайнеры Гродненской области могут и подкрепиться, и послушать выступления народных коллективов. Местные артисты организовывают выездные концерты для хлеборобов прямо на полях. Получилось, что называется, совмещение приятного с полезным.
Комбайнер Сергей Шпивель встретить на поле артистов никак не ожидал. Говорит, в работе всю уборочную с утра до вечера. Не всегда удается послушать даже радио, а тут целый коллектив поет, да еще вживую.
Сейчас у хлеборобов каждая минута на счету. Поэтому с концертом на поле приехали точно в обеденный перерыв.
Повар:
Вкусный, очень вкусный суп. Супы все вкусные получаются.
Белорусские песни, народные танцы – репертуар подбирали на любой вкус. Участники народного коллектива выкладывались на все 100.
Не отставали и хлеборобы: подпевали, аплодировали, а самые смелые даже пустились в пляс.
Алексей Воробьев, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Путришки»:
Вообще супер, классно, как в ресторане. Даже как-то непривычно, необычно.
Виктор Полойко, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Путришки»:
Такого ни разу не было в нашей практике, то есть кушаем и нам поют – это интересно. У комбайнеров мало времени есть отдохнуть. Даже телевизор иногда некогда посмотреть. А это вот интересно, немного как бы расслабиться в уборочный период.
Представление в полевых условиях для местного СПК, что называется, пилотный проект. Участники жатвы на несколько недель выпадают из культурной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тадеуш Странковский, заместитель председателя сельхозпредприятия «Путришки»:
Я им задал вопрос: «Вот, вы приходите с работы домой, что вы делаете? Наверное, в первую очередь умываетесь, перекусили и отдыхать, потому что завтра в шесть часов вставать на работу». Они согласились, что не смотрят телевизор, не ездят на концерты, не ходят в кино. И решили им организовать на поле во время обеда. И это очень, наверное, приятно, воодушевит наших механизаторов.
Даже комбайнер Сергей Шпивель, который по началу с недоверием отнесся к заезжим артистам, согласился: обеденные полчаса прошли с пользой.
Сергей Шпивель, комбайнер сельхозпредприятия «Путришки»:
Настроение, конечно, поднялось. Обед, концерт приехал, повеселились, потанцевали, посмотрели. Сейчас с хорошим настроением и работать веселее будет.