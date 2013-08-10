В последние перед похолоданием дни минчане проводят время на пляжах

Новости Беларуси. Несмотря на предупреждения синоптиков об изменении погоды, природа подарила еще один знойный день. Теплый воздух пришел в Беларусь с севера Африки. По прогнозам синоптиков, август в 2013 году будет на 1-2 градуса теплее многолетних значений, ожидается и меньшее количество осадков. Правда, продержится жара недолго. Уже 11 августа прогнозируются дожди, грозы и шквалистый ветер.

Как оказалось, утренняя гроза и дождь не изменили настроение небесной канцелярии. Начало уикенда выдалось уже привычно тропическим. У водоемов сегодня многолюдно. Люди отдыхают семьями и большими компаниями. Для этих ребят знойная суббота – еще одна возможность потренироваться в любимом виде спорта – вейкбординге.

Отдыхающие:

Такие солнечные дни поднимают настроение, повышают жизненный тонус. Поэтому чем больше таких дней, тем лучше для всех.

Погода чудесная. Дело в том, что мы увлекаемся вейкбордингом, и для нас выходные – повод приехать покататься на доске.

Спасать жизни – для него дело чести. Воспитанник Командно-инженерного института МЧС Анатолий вот уже три года совмещает учебу и работу. Несмотря на небольшой опыт, молодой водолаз-спасатель повидал немало. Сегодня, говорит, обошлось без происшествий.

Анатолий Чеслов, водолаз-спасатель:

Эта работа от сердца, это призванием должно быть – помогать людям. Не каждый человек сможет. Основная причина, почему люди тонут, – 70% – пьянство на воде. С этим мы боремся, очень хорошо нам помогает милиция.

На пару со спасателями работают и медики. В основном отдыхающие жалуются на ушибы, порезы и тепловые удары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Богатко, старший бригады скорой медицинской помощи:

Обязательно нужно носить головной убор, пить побольше жидкости, по возможности находиться в тени либо в воде. Но с водой не надо переусердствовать, потому что это тоже весьма негативно может сказаться на общем состоянии организма.

И врачи, и спасатели в один голос отмечают: главные причины трагедии на воде – пьянство взрослых и халатность родителей, которые оставляют детей без присмотра.

У моста на Цнянском водохранилище дежурит бригада скорой помощи. Подростков здесь так и тянет на экстремальные прыжки.

Ребенок:

Родители мои дома, я тут с братом. Родители не знают, что я прихожу и прыгаю.

В ближайшие сутки жару сменят ливни и грозы. В отдельных районах ожидаются град и шквалистый ветер. По прогнозам синоптиков, прохладный воздух придет из Скандинавии. К середине следующей недели температура в республике понизится до 20 градусов.