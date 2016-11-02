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Погода в Беларуси: из-за снегопада с дождем на 2 ноября объявлен оранжевый уровень опасности

02 ноября 2016 06:26
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Новости Беларуси. Беларусь под влиянием циклона. 2 ноября по стране объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. Обильный снегопад с дождем пройдет во всех регионах.

Ситуация осложняется температурными качелями: минувшей ночью подморозило, а по утру столбики пошли вверх. В результате специалисты констатируют налипание мокрого снега и предупреждают о гололедице.

Тем временем в Беларуси все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В некоторых регионах уже начали обработку дорог противогололедными материалами.

В Могилевской области, например, создали штабы по своевременной расчистке города от снежных заносов. В случае сильных снегопадов именно они будут координировать работу организаций, закрепленных за уборкой города. Грейдеры, погрузчики, самосвалы, бульдозеры – готова вся снегоуборочная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Бирюков, главный инженер могилевского дорожно-мостового предприятия:
Дорожно-мостовое предприятие подошло к зиме в полной боевой готовности. Техника рабочая, техника исправная. Запасы песко-соляной смеси и топлива позволяют сказать, что мы справимся с любым снегопадом.

# общество # Погода в Беларуси

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