В Минске с 1 по 3 ноября работает международная выставка «Человек и безопасность»

Новости Беларуси. Как за 9 секунд остановить ограбление и за две минуты собрать мотоцикл для спецслужб? Новейшие разработки в сфере безопасности представлены сегодня в Минске.

Свои экспозиции сюда привезли свыше 60 компаний из Беларуси, России, Азербайджана, Украины, а также дальнего зарубежья.

О ноу-хау в личной безопасности и в охране государственных границ сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Говорят, ограбление можно остановить за 9 секунд. Вот этот предмет – тому подтверждение. Одно нажатие кнопки – и... Дым абсолютно безвреден, более того, все вещи в полной сохранности.

Эта система уже повсеместно используется в России, в Беларусь ноу-хау привезли впервые. Помогает в 100% случаев при нападении на банк, ломбард или, к примеру, торговый центр.

Игорь Пятницкий, представитель компании по производству генераторов охранно-дымовой системы (Россия):

Система может сработать как от кнопки, которая находится в помещении, стационарной или беспроводной, а также она может быть активирована дистанционно, при помощи видеонаблюдения

Николай Конончук, начальник отдела продаж предприятия по производству систем проезда и безопасности:

Есть краш-тесты, где 7-тонный грузовик на скорости 70 км/ч он останавливает.

Данный же цилиндр – не муляж, главный экспонат – свидетель того, что механизм работает. На одном из погранпереходов, именно он смог остановить фуру-нелегала.

Николай Конончук:

Это вот нулевой уровень. Он выезжаете, когда дают команду.

Сам цилиндр из нержавейки, сталь в 6 миллиметров.

Внутри – гидростанция, которая и помогает поднимать и опускать конструкцию. Сегодня этот умный механизм есть практически на всех белорусских погранпереходах. А это уже модель из Поднебесной. В будущем – помощник белорусским судмедэкспертам.

Генетический анализатор в делах гражданских поможет, к примеру, отцовство с точностью до 100% определить,

а в уголовных, сравнив генетические частицы на месте происшествия с анализами потерпевшего или непосредственного подозреваемого, раскрыть самые сложные преступления.

Причем одновременно анализировать можно сразу порядка 200 экспертиз.

Олег Бондарук, главный эксперт отдела генетических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Сюда попадает пучок лазера, который просвечивает проходящую капилляру ДНК. Рядом есть прибор, на нем мы учитываем генетический профиль.

А это уже разработки исключительно отечественные. Автоматы Калашникова стоят на вооружении практически во всем мире. Но наши специалисты сделали их в бою эффективнее в 1,5 раза.

Все, что на нем зеленого цвета – наши труды, запатентованные.

По принципу использования подобные разработки в мире есть. По удобству, уверяет Сергей Николаевич, равных нам нет. К тому же зарубежные аналоги дороже в три раза. Сегодня поставляем их еще и в Россию.

Сергей Капитанов, коммерческий директор компании по модернизации оружия:

Фактически, используя вот эти зеленые навесные вещи, можем использовать оптический прицел, лазерные целеуказатели. Можем использовать специальные прицельные приспособоления.

А рядом – уникальный в своем роде электрогибрид мотоцикла. Тоже белорусских рук дело. У

же в течение года ездить на них смогут бойцы спецподразделений и пограничники. Бесшумный, на батарейках. На экстренные случаи, с запасом топлива.

Антон Барановский, начальник отдела логистики компании по модернизации оружия:

Его можно компоновать в квадроцикл, в некую многоколесную базу, чтобы передвигаться по заболоченной местности, пересеченной местности с какими-то грузами.

Гибрид модульный, как разложить, так и собрать его можно за считанные минуты.