Праздничная иллюминация впервые загорится в Минске 1 ноября

Новости Беларуси. И последнее. Светлый бонус для минчан. 1 ноября в столице впервые загорится праздничная иллюминация на новых участках.

Пока непродолжительное пробное включение началось около 2 часов назад на улице Красноармейской, проспекте Победителей от улицы Нарочанской до МКАД и от путепровода на Орловской до «Минск-Арены».

Первый участок украсили 4 конструкции общей площадью 20 квадратных метров холодного белого цвета в виде падающего снега и переливающихся сосулек. Каждая конструкция 6 на 5 метров.

На проспекте Победителей от Нарочанской до Кольцевой пролились световые синие дожди, а от Орловской до «Минск-Арены» зажглись огни в цветах олимпийской символики.

Все лампы в праздничной иллюминации энергосберегающие,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.