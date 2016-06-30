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Погода в Беларуси: до 31 градуса тепла и оранжевый уровень опасности 30 июня

30 июня 2016 05:43
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Новости Беларуси. И снова изнуряющая жара. Синоптики вводят оранжевый уровень опасности. Так днем на большей части Брестской области столбик термометра может подняться до 31 градуса. В целом по стране ожидают 29 градусов тепла.

Специалисты предупреждают, что при повышенных температурах может произойти обезвоживание организма или солнечный либо тепловой удар. Также обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому следует избегать длительного нахождения под открытым солнцем. Особо опасна такая погода для детей и пожилых людей. Автомобилистам также следует по возможности отказаться от длительных поездок на авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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