Видеокамеры установили в лесах Березинского района

Новости Беларуси. «Под пристальным наблюдением». В Березинских лесах повысили уровень охраны. Теперь за нарушителями следят камеры-ловушки. Всего на территории местного лесхоза их установлено 6 штук.

Техника реагирует на любое движение, поэтому скрыться от бдительного ока камеры очень трудно. Полученные снимки аппарат отсылает на электронную почту сотрудников лесхоза.

Камеры-ловушки работают целые сутки, ведут съемки и днем, и ночью. Такие сторожа уже доказали свою эффективность. Количество правонарушений в районе снизилась в 3 раза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.