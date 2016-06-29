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Видеокамеры установили в лесах Березинского района

29 июня 2016 14:49
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Новости Беларуси. «Под пристальным наблюдением». В Березинских лесах повысили уровень охраны. Теперь за нарушителями следят камеры-ловушки. Всего на территории местного лесхоза их установлено 6 штук.

Техника реагирует на любое движение, поэтому скрыться от бдительного ока камеры очень трудно. Полученные снимки аппарат отсылает на электронную почту сотрудников лесхоза.

Камеры-ловушки работают целые сутки, ведут съемки и днем, и ночью. Такие сторожа уже доказали свою эффективность. Количество правонарушений в районе снизилась в 3 раза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Происшествия в лесу

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