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Мобильная связь с 29 июня доступна в минском метро

29 июня 2016 19:39
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Новости Беларуси. В метро спустился сигнал мобильного оператора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый участок, оказавшийся в сети - между станциями «Малиновка» и «Петровщина». Для этого потребовалась прокладка 3,5 тысяч метров кабеля.

Уровень сигнала примерно такой же, как и на платформе или на улице. Планируется, что в скором времени мобильная связь будет доступна на всей территории метрополитена.

Пассажиры с радостью восприняли новость о возможности общаться по телефону и пользоваться Интернетом в дороге под землей. 

# общество # Мобильный телефон

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