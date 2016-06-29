Мобильная связь с 29 июня доступна в минском метро

Новости Беларуси. В метро спустился сигнал мобильного оператора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый участок, оказавшийся в сети - между станциями «Малиновка» и «Петровщина». Для этого потребовалась прокладка 3,5 тысяч метров кабеля.

Уровень сигнала примерно такой же, как и на платформе или на улице. Планируется, что в скором времени мобильная связь будет доступна на всей территории метрополитена.

Пассажиры с радостью восприняли новость о возможности общаться по телефону и пользоваться Интернетом в дороге под землей.