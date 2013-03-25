Лайза Миннелли. Почему актриса в детстве молилась, чтобы не быть похожей на свою мать

Долго находясь в тени авторитета своих родителей, она много лет доказывала свое право иметь собственное имя. Об ее карьерных достижениях известно всем; ее личная жизнь и сегодня во многом остается тайной и поводом для сплетен. Ее жизненной энергии могут позавидовать молодые, хотя ей далеко за 60.

Я не брюзга. И не смею утверждать, что все в мире мельчает. Но когда я смотрю на нынешних голливудских звезд, я все с большим удовольствием вспоминаю актрис прошлых поколений.

Вы никогда не задумывались над тем, почему слава этих актрис с годами не меркнет, а только становится ярче. Почему о них так интересно говорить, на них смотреть? Потому что там – все личности, особая изысканность и утонченность, обольстительное высокомерие, огромный талант, высокое искусство.

Возможно, я сгущаю краски и излишне категорична. Но я внимательно смотрела последнюю церемонию премии «Оскар» и познакомилась с творчеством некоторых номинанток. И потом, я ведь тоже имею право на собственное мнение.

Сегодня я хочу немного рассказать про актрису, у которой, как мне кажется, не очень счастливая судьба. Слава Богу, она жива и здорова. И лет ей не так много. Этими днями исполняется 67.Талантлива она необыкновенно. Кроме драматического таланта Бог одарил ее еще даром потрясающе петь и танцевать. Но, по большому счету, удача в кино у нее была только один раз.

Не очень повезло ей и в личной жизни. 4 брака, 4 мужа. Сегодня – это все прошлое. Невероятный шлейф любовников, в котором, кажется, представлен алфавит.

Она очень хотела родить ребенка, но эта мечта оказалась невыполнимой. Американская актриса Лайза Миннелли.

Лайза Миннелли. У актрисы очень оригинальная внешность. Невысокий рост, хрупкая, тонкая фигура; смоляные, черные волосы. Всю жизнь она носила одну и ту же прическу – короткую стрижку. Но самое главное в этой актрисе – огромные, на пол-лица карие, невероятно выразительные. Глаза, которые смотрят прямо в душу.

А еще у этой артистки совершенно сумасшедшая энергетика. Ее невероятному темпераменту могут позавидовать очень многие актрисы. На сцене она молния, ураган. Правда, это было раньше. Лайзе Миннелли не везет. Наверно, у нее хрупкие кости. Она не раз ломала ноги. Последний раз, вообще, нелепо споткнувшись о собаку. Один раз даже выступала на концерте, сидя в инвалидном кресле. Но публика очень любит Лайзу Миннелли. Кто еще из эстрадных певиц может похвастаться тем, что 3 недели пела на сцене самого престижного концертного зала в США «Карнеги Холл» с аншлагами.

Миннелли никогда не пользуется фонограммой, не любит сценические эффекты, мишуру, роскошь. Но ей нравятся экстравагантные туалеты, яркие костюмы, ногти зеленого цвета. У нее сильный, красивый, чуть хрипловатый голос. За свое исключительное мастерство Лайза получила все самые престижные американские награды: «Гремми», «Томми», «Золотой глобус», «Оскар».

Сегодня актриса почти не снимается в кино, концерты ее проходят крайне редко. И на последней церемонии «Оскар» ее не было, в отличие от других подружек-соперниц. В последние годы она все реже появляется на публике. Хотя в былые годы ее каждый вечер можно было увидеть в модных нью-йоркских клубах.

Нью-Йорк – любимый город актрисы. В нем она чувствует себя невероятно комфортно. С удовольствием снялась в фильме своего друга Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк», где ее партнером был Роберт де Ниро. И с блеском, вслед за Френком Синатрой, спела замечательную песнь с этим же названием.

Больше всех на свете Лайза Миннелли любила свою мать. Ее смерть из-за передозировки наркотиков стала для 22-летней артистки сильным ударом, от которого она много лет не могла оправиться. Но в тоже время ни один человек не приносил актрисе столько бед, огорчений и переживаний, как ее мать – знаменитая голливудская актриса Джуди Гарланд.

В отличие от многих других кинозвезд Миннелли не скрывает свои пороки. Самые страшные из них – алкоголь и наркотики. Актриса много раз лечилась в лучших американских клиниках. Вроде бы все шло успешно. А потом – страшные срывы. Избавление от пагубной страсти прошло у актрисы с невероятным трудом. Алкоголичкой и наркоманкой была ее мать.

Лайза Миннелли родилась в Лос-Анжелесе 12 марта 1946 года. Ее детство было и очень счастливым и невероятно несчастным. Вроде бы, ей повезло. Она родилась в звездной семье. Родители – «оскароносцы». Отец – известный кинорежиссер, итальянец по происхождению Винсенте Миннелли. Мама – звезда Голливуда, которую обожала вся Америка, песни которой знала наизусть, – Джуди Гарланд.

Поначалу детство будущей звезды было счастливым и безоблачным. Первым человеком, который пришел в их дом после ее рождения, был Фрэнк Синатра. Ее площадкой для игр были голливудские бульвары и Беверли-Хилз. Ее первыми друзьями были дети Чарли Чаплина и других знаменитых артистов. Любящий отец даже соорудил для дочери детскую железную дорогу, у которой была своя охрана, и заказывал для нее платья, которые были точной копией платьев голливудских звезд в известных фильмах.

Но когда Лизи (это ее домашнее имя) было 4 года, родители развелись. И жизнь Джуди Гарланд, бесспорно очень талантливой, но слишком нервной, капризной, взбалмошной, пошла в полный разнос. Рядом больше не было умного, умеющего ее сдерживать Винсента Миннелли.

Вино – литрами, таблетки – пригоршнями, постоянные смены настроения, депрессии, попытки самоубийства, постоянные разъезды. За детство Лизи сменила 20 школ и 4 папы. От мужа, театрального агента, Джуди родила еще 2 детей – мальчика и девочку, которым нянькой стала 8-летняя Лизи. Она ходила в магазин, кормила малышей, а еще присматривала за беспутной мамой. Прятала от нее таблетки, отвечала на письма поклонников, спасала от суицида.

Мама была слишком безалаберна. У нее никогда не было денег. Наркотики – удовольствие дорогое. И часто у звезды Голливуда не было денег, чтобы заплатить за жилье, и она с детьми не раз ночью съезжала из отеля, оставив там все свои вещи, только чтобы не платить.

Сама Лайзи уже в 3 года вышла на сцену. Ей так нравилось рядом с мамой петь и танцевать. В 7 лет друг семьи Фред Астор научил ее быть чечетку.

Мама могла быть с детьми очень доброй и нежной, а могла их и закрыть одних на целый день и куда-нибудь уехать. Малыши плакали от страха, что мама больше не вернется к ним. Лизи их успокаивала как могла.

Но больше всего она страдала от того (когда стала подрастать), что ее все время сравнивали с мамой. Это было невыносимо, когда знакомые и незнакомые люди ей твердили: «Лизи! Ты очаровательна! Ты – вылитая мать!» Перед тем, как лечь спать, она молили Бога: «Всевышний! Сделай так, чтобы я не была похожа на свою мать! Чтобы ни на кого не кричала, ни кого не изводила, так как она…»

Чтобы как можно быстрее освободиться от мамы, когда ей только исполнилось 15 лет, она уехала в Нью-Йорк и поступила в школу драматического искусства. Мама отказалась ей помогать. Да было и не с чего. Бедной Лизи даже приходилось голодать, однажды ночевать в центральном парке, когда ее выставили из гостиницы. Когда об этом узнал Фрэнк Синатра, он прислал ей 500 долларов. Она, очень гордая, отправила эти деньги назад и дала себе слово, что обязательно станет знаменитой артисткой.

А потом придут слава и успех. В 1963 году должен был состояться дебют Миннелли в мюзикле. Но перед самой премьерой она сломала ногу. Через 2 года она с успехом выступит на Бродвее. Билеты разошлись мгновенно. Предприимчивый продюсер успел оповестить публику, что в главной роли – дочь Джуди Гарланд. Лизи, у которой и так зуб на зуб не попадал от волнения, чуть не свалилась в обморок, когда из-за кулис увидела, как в зал в сопровождении толпы журналистов и фотографов проходит ее мама. Одетая в роскошное белое шелковое платье, с диадемой в волосах. Лайза разрыдалась навзрыд: «Я же просила ее не приходить! Теперь я точно буде довеском к ее идиотскому платью».

Произошло то, чего она так боялась. Критики единодушно назвали Лайзу «точной копией своей матери».

В 1965 году, когда ей будет 19, она с успехом, на том же Бродвее, выступит в мюзикле «Флора – красная угроза». Получит премию «Тони». И уже скоро продюсеры начнут «рвать» молодую, начинающую, многообещающую актрису друг у друга из рук. Она – уже достопримечательность Манхеттена, а ее имя – гарантия аншлага.

Очень памятным для молодой актрисы стал концерт, вместе с матерью в Лондоне, в знаменитом зале Палладиум. Он стал знаменательным, потому что, наконец, она освободилась от гнета своей матери. Как ни жестоко это звучит, но этот концерт стал закатом для Д. Гарланд и восхождением новой звезды Лайзы Миннелли. Хотя лондонская публика собралась на концерт ради Джуди, в конце его, она, стоя, аплодировала ее дочери.

Порывистая, стремительная, как ураган, Лайза носилась по сцене, заражая зал своей невероятной энергией. Ее чувственный голос пьянил публику, как шампанское. Джуди на фоне дочери выглядела поблекшей и увядшей.

Чопорных англичан было не узнать. Они срывались со своих мест и начинали подпевать и приплясывать неистовой Лайзе. От всего происходящего Джуди просто растерялась. Она все время пыталась подойти к дочери, взять ее за руку, словно хотела показать, что она здесь главная и учит дочь правильно вести себя на сцене. Но Лайзу уже невозможно было удержать. Этот концерт стал настоящим поединком матери и дочери. В котором победила дочь. Ее ликованию не было конца. Наконец, больше ее не будут сравнивать с матерью. Отныне она – только Лайза Миннелли, а не дочь Джуди Гарланд.

К 1969 году в Америке, кажется, уже не было критика, который бы сомневался в таланте Лайзы. Она очень удачно снялась в фильме «Бесплодная кукушка». Сыграла молодую и не очень красивую девчонку, которую бросил ее парень. Смешная, в огромных очках в роговой оправе.

Она так сильно и страстно сыграла в этом фильме, что даже была номинирована на премию «Оскар». Но тогда ее не получила. Получит позже, в 1972 году, за фильм, который станет главным в ее творчестве, за фильм «Кабаре».

Свой образ в фильме «Кабаре» Лайза придумала сама. Съемки проходили в Германии. И вначале ей хотелось, чтобы ее героиня, певичка из кабаре Салли Боулс, которая прожигает свою жизнь в атмосфере ночных клубов, была похожа на Марлен Дитрих. А потом она посоветовалась с отцом, мнение которого всегда очень ценила. Отец ей принес кучу альбомов и фотографий..

Фильм «Кабаре» и политический. Его действие происходит на фоне, когда кончается Веймарская Республика и к власти приходит Гитлер. Лайза сама придумала свой костюм – шляпа, галстук-бабочка, лиф-топ, черные чулки в сеточку, накрашенные в зеленый цвет ногти.

Салли Лайзы Миннелли – искательница приключений, беспутная, напористая, одновременно лживая и очень искренняя – незабываема. Как она двигается, как танцует, поет свое знаменитое «Мани, мани…»

Талантливый режиссер Боб Фосс снял великий фильм, который получил множество кинонаград, сделал Лайзу Миннелли мировой кинозвездой, стал «визитной карточкой актрисы».

После премьеры фильма «Кабаре» Лайза стала ежедневно получать мешки писем от поклонников. Она их немного просматривала и выбрасывала. Однажды она получила письмо, к которому была приколота роза. Потому она обратила на него внимание. «Если бы я когда-нибудь мог стать с Вами перед одной кинокамерой…Джон Траволта, артист». Это имя тогда ей ничего не говорило. Она выбросила письмо и забыло о нем. А потом увидит фильм с участием Траволты и придет в восторг, и поручит своему агенту найти этого актера. При встрече предложила ему сняться вместе. «А я вам это уже предлагал. 6 лет назад» – напомнит он актрисе о письме. «Боже! Какая я была дура!» – скажет она и со свойственной ей непосредственностью бросится к нему на шею. С того момента у нее станет на одного друга больше.

Вообще, Лайза Миннелли очень проста в общении. «Я такая же, как все!» – любит подчеркивать она. У нее нет зазнайства, спеси кинозвезды. Она умеет дружить. В последние годы часто появляется с другом детства, сыном актера Юла Бриннера, Роком Бриннером.

Кто-то утверждает, что у Лайзы Миннелли, как и у ее подружки Лиз Тейлор, «отпечатков пальцев на заднице больше, чем во всем ЦРУ». Ей часто приписывали в любовники мужчин, о существовании которых она даже не знала.

Но в ее жизни был период, и актриса это не скрывает, когда она легко переходила из одной постели в другую.

Актриса жутко боялась одиночества. Она не могла находиться одна дома более 15 минут. Она начинала испытывать жуткий страх, что с ней или с кем-то из ее близких должно случиться что-то ужасное.

День она проводила на съемках или в театре. Но когда наступала ночь, ей обязательно нужно было опереться на мужское плечо. Ночной клуб, бар, дискотека. Она могла быть где угодно, только не дома, наедине с собой. Отец и мать поняли, что дочь нужно спасать.

И тогда Джуди Гарланд нашла Лизи мужа. Это был Питер Ален, австралиец, певец, который выступал в шоу матери. Она помогла ему и раскрутиться. Но вокруг много твердили, что он является и любовником Джуди.

У Питера были красивые глаза, сладкий голос и он умел говорить комплименты. Он нежно и преданно смотрел на Лайзу и под столом гладил ее руку. Однажды, также под столом, он надел ей на палец бриллиантовое кольцо и предложил выйти за него замуж. Лайза вначале была в восторге. Наконец, ей не надо будет больше бояться, что на ночь с ней никто не останется. Почему Джуди Гарланд так уговаривала дочь выйти замуж за Питера, который ей самой был небезразличен? Загадка! Неужели это месть дочери за тот концерт в Палладиуме? Когда отец увидел избранника, он был не в восторге. «Она хотя бы перестанет шляться» – уговаривала его бывшая жена.

Этот брак, как и 3 других, были у Лайзы недолгими. Следующими мужьями кинозвезды становились режиссер, скульптор, ТВ-продюсер.

В Шарля Азнавура, гениального шансонье, маленького, уже немолодого, у которого нос в виде консервного ножа, но невероятное мужское обаяние, она влюбилась во время их совместного турне по Европе.

С Робертом де Ниро она вместе снималась.

Мартин Скорсезе был, после Боба Фосса, ее любимым кинорежиссером. Роман с ним был мучительным. В любовный дуэт все время вмешивалась жена Скорсезе. Газетчики даже прозвали ее «пожирательницей чужого счастья».

Был страстный роман у Лайзы с балетным танцовщиком Михаилом Барышниковым. До сегодняшнего дня актриса вспоминает дни, проведенные с Михаилом – с удовольствием и утверждает, что он был ее лучшим любовником. Она учила его танцевать чарльстон, который у него долго не получался. Итог этого романа – прекрасный фильм «Барышников на Бродвее».

После фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» у актрисы Лайзы Миннелли успеха особо не было. Новых фильмов было совсем мало. Можно выделить сериал «Время жить», за который в 1985 году она получила «Золотой глобус». Но актриса такого уровня и мастерства умудрилась получить и псевдонаграду «Золотую малину», как худшая актриса года за фильм «Полицейский по найму».

У нее слишком много фильмов, которые не понравились ни публике, ни критикам. Но, говорят, по этому поводу она по настоящему огорчилась лишь один раз, когда среди таких фильмов был тот, который поставил ее отец, и где ее партнершей была сама Ингрид Бергман. (Фильм «Дело времени»)

На мой взгляд, у певицы странные вкусы. Ей нравятся слишком яркие костюмы. Ее любимая певица сегодня – Леди Гага.

И сегодня у нее есть творческие планы. Она читает новые сценарии. Ей хочется сделать проект с Элтоном Джоном. Правда, нынче она больше почивает на лаврах. Но оптимизма и желания работать ей не занимать. И, в конце концов, актрисе нет и 70. И, кто знает, может, завтра у нее будет фильм, который побьет все рекорды и разобьет зрительские сердца.

Ведь она все-таки не кто-нибудь, а Лайза Миннелли.

Элеонора Езерская