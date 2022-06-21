21 июня в Беларуси самый длинный день и самая короткая ночь

Сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния. Солнце в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии планеты наступает астрономическое лето, а в Южном – зима. При этом в нашем Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день, более 17 часов, и самая короткая ночь. Считается, что в этот день природа отдает нам энергию, наполняет жизненной силой. Праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов мира. В Беларуси в этот день отмечали день Ивана Купалы – окончание весны и начало лета. После введения григорианского календаря праздник перестал совпадать с летним солнцестоянием, празднуется теперь 7 июля. 21 июня отмечается Международный день йоги

21 июня отмечается Международный день йоги. Праздник учрежден ООН в 2015 году по инициативе премьер-министра Индии. И это не случайно. Индия является родиной йоги. Там это учение культивируется издревле. Выбор даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Преимущества практики йоги такие, как овладение бесчисленными техниками управления телом и разумом, были широко признаны миром в течение последних лет. Если кратко перечислить положительные эффекты, которые дает йога, то это: психическое здоровье, избавление от стрессов, внутренняя гармония и свобода, ощущение радости и счастья, прилив энергии и жизненных сил. Йога помогает миллионам людей во всем мире обрести душевный покой и улучшить свое физическое состояние, независимо от возраста и пола. 21 июня отмечается Всемирный день жирафов

Ежегодно 21 июня отмечается Всемирный день жирафов. Возможно, многие из вас любовались жирафом в зоопарке. Его облик невозможно спутать ни с одним другим животным. Выглядит жираф изящно за счет длинной гибкой шеи, длина которой может достигать нескольких метров. Название животного позаимствовано у арабов. На арабском языке зарифа – то есть, жираф – означает «нарядный». Они и вправду нарядные, и их роспись так же индивидуальна, как отпечатки пальцев у людей – никогда не повторяется. Жирафы, безусловно, удивительны и экзотичны. Но сегодня эти самые высокие животные находятся на грани вымирания. За последние 15 лет их популяция сократилась на 40 процентов. 21 июня Казимир Малевич закончил работу над картиной «Черный квадрат»