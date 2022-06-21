21 июня в Беларуси самый длинный день и самая короткая ночь
Сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния. Солнце в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии планеты наступает астрономическое лето, а в Южном – зима. При этом в нашем Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день, более 17 часов, и самая короткая ночь. Считается, что в этот день природа отдает нам энергию, наполняет жизненной силой. Праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов мира. В Беларуси в этот день отмечали день Ивана Купалы – окончание весны и начало лета. После введения григорианского календаря праздник перестал совпадать с летним солнцестоянием, празднуется теперь 7 июля.
21 июня отмечается Международный день йоги
21 июня отмечается Международный день йоги. Праздник учрежден ООН в 2015 году по инициативе премьер-министра Индии. И это не случайно. Индия является родиной йоги. Там это учение культивируется издревле. Выбор даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Преимущества практики йоги такие, как овладение бесчисленными техниками управления телом и разумом, были широко признаны миром в течение последних лет. Если кратко перечислить положительные эффекты, которые дает йога, то это: психическое здоровье, избавление от стрессов, внутренняя гармония и свобода, ощущение радости и счастья, прилив энергии и жизненных сил. Йога помогает миллионам людей во всем мире обрести душевный покой и улучшить свое физическое состояние, независимо от возраста и пола.
21 июня отмечается Всемирный день жирафов
Ежегодно 21 июня отмечается Всемирный день жирафов. Возможно, многие из вас любовались жирафом в зоопарке. Его облик невозможно спутать ни с одним другим животным. Выглядит жираф изящно за счет длинной гибкой шеи, длина которой может достигать нескольких метров. Название животного позаимствовано у арабов. На арабском языке зарифа – то есть, жираф – означает «нарядный». Они и вправду нарядные, и их роспись так же индивидуальна, как отпечатки пальцев у людей – никогда не повторяется. Жирафы, безусловно, удивительны и экзотичны. Но сегодня эти самые высокие животные находятся на грани вымирания. За последние 15 лет их популяция сократилась на 40 процентов.
21 июня Казимир Малевич закончил работу над картиной «Черный квадрат»
21 июня 1915 года Казимир Малевич закончил работу над картиной «Черный квадрат» – иконой мирового авангарда. О парадоксе «Черного квадрата» задумывался каждый. Нельзя придумать ничего проще, чем черный квадрат. Нет ничего легче, чем нарисовать черный квадрат. Тем не менее он признан шедевром. Если сегодня он попадет на открытые торги, его готовы будут купить за 140 миллионов долларов. «Черный квадрат» был создан в рамках придуманного Малевичем нового направления в живописи – супрематизма. Supreme означает «превосходный». Так как художник считал его наивысшей точкой развития живописи. Это целая школа. Как импрессионизм или академизм. Только эта школа была создана одним человеком, Казимиром Малевичем. Он привлек на свою сторону немало последователей. Так что «Черный квадрат» – это не конец искусства, как иногда его обозначают, а начало новой живописи.
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!