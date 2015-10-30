Прямой эфир

30 октября Брестский государственный университет им. Пушкина отмечает свое 70-летие

30 октября 2015 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 30 октября, Брестский государственный университет имении Пушкина встречает многочисленных гостей. Здесь отмечают юбилей основания вуза. За 70 лет троекратно увеличилось число факультетов, а количество студентов возросло от нескольких сотен до восьми тысяч. Коллектив университета поздравил президент Беларуси.

Сегодня в старейшем вузе Бреста готовят не только педагогов и психологов, но и специалистов в области экономики, юриспруденции, туризма, информационных технологий, а также успешных спортсменов и будущих олимпийских чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
Автоледи выберут в Беларуси 30 октября
30 октября 2015 10:39

Автоледи выберут в Беларуси 30 октября

Белорусский государственный университет, главный ВУЗ страны, отмечает 94-летие
30 октября 2015 10:34

Белорусский государственный университет, главный ВУЗ страны, отмечает 94-летие

Будет ли оплачен больничный, если он приходится на отпуск за свой счет?
30 октября 2015 10:07

Будет ли оплачен больничный, если он приходится на отпуск за свой счет?