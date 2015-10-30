Профсоюзные приемы граждан прошли по всей Беларуси

Новости Беларуси. Профсоюзные приемы граждан прошли по всей стране. Впервые местом проведения стали не только районные и городские объединения профсоюзов, но и предприятия, учреждения и организации даже самых отдаленных уголков Беларуси. Каждый смог получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Иванченко, житель агрогородка Александрия:

Очень удобно и хорошо. Я пришла, быстренько все это решилось. Специалисты дали нам такую консультацию полную. И меня все это удовлетворило.

Павел Жуйков, правовой инспектор труда Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Практика такой работы будет продолжена, поскольку она уже показала свою эффективность, показала нужность свою людям. И, судя по отзывам людей, это то, что сегодня нужно. Не у каждого есть возможность дойти до юридической консультации. А все-таки это возможность дать консультацию и оказать людям практическую помощь.