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Поезд Минск – Вильнюс временно может опять курсировать три часа

20 июня 2013 06:10
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Новости Беларуси. Поезд Минск – Вильнюс временно может опять курсировать три часа. Сейчас время в пути между двумя столицами занимает 2,5 часа. Однако на проведение погранконтроля в Вильнюсе уходит много времени. Это вносит свои коррективы в график движения поездов.

Литва рассматривает несколько вариантов решения этой проблемы. В частности планируется увеличить количество погранперсонала, особенно на утренних рейсах.

Белорусские пограничники и таможенники ведут досмотр пассажиров и багажа во время следования поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Литва

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