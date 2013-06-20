Новости Беларуси. Поезд Минск – Вильнюс временно может опять курсировать три часа. Сейчас время в пути между двумя столицами занимает 2,5 часа. Однако на проведение погранконтроля в Вильнюсе уходит много времени. Это вносит свои коррективы в график движения поездов.

Литва рассматривает несколько вариантов решения этой проблемы. В частности планируется увеличить количество погранперсонала, особенно на утренних рейсах.

Белорусские пограничники и таможенники ведут досмотр пассажиров и багажа во время следования поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.