Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции: экипаж вертолёта Ми-8 заступил на боевое дежурство

Вылетевший 1 мая вертолет Ми-8 также доставляет местных спасателей к очагам возгораний. До этого экипаж уже провел нескольких тестовых полетов и подтвердил готовность к выполнению задач.

Отметим, наши спасатели уже не первый год помогают бороться с лесными пожарами на территории этой страны. В 2017 году служебная командировка продлилась полгода. За это время в сложных условиях высокогорья и жаркого климата белорусскими спасателями выполнен 91 боевой вылет. На очаги пожаров сброшено больше 1100 тонн воды и перевезено более 200 пассажиров.

Заняты авиаторы МЧС и в Беларуси. В связи с действующим третьим классом пожарной опасности в лесах, экипажи Ми-2 продолжают облет юго-востока страны. В случае необходимости в воздух готовы подняться вертолеты Ми-8, а также самый грузоподъемный вертолет в мире – Ми-26.