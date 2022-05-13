Подсунуть книжку или инициировать разговор. С чего начать половое воспитание детей?

Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какая литература, что могли бы порекомендовать? Есть категория тех же фильмов, которые могут помочь начать разговор со своим ребенком? Точно так же касается классики и какой-то научной литературы. Что вы могли бы порекомендовать родителям для того, чтобы этот разговор был проще, легче?

Ольга Гома, детский психолог:

Есть очень классная книжка «Интимный ликбез с родителями и без», которую уже можно читать с ребенком уже лет с трех, просматривать картинки. Смотреть, как выглядят половые органы, что они бывают разные. Постепенно продолжать этот разговор. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не закончится ли это тем, что ребенок придет в детский сад, начнет рассказывать всем своим сверстникам? Татьяна Савчик:

Они в садике любят делиться секретами папы, мамы. Алеся Лакина:

Маму вызовут на ковер и скажут, какая она негодяйка. Ольга Гома:

Тут уже вопрос того, какие границы у мамы. Сможет ли она защитить саму себя? Сказать, что я считаю нужным рассказать ребенку об этом самостоятельно. Я могу воспитывать своего ребенка так, как хочу. Чаще всего для родителей дошкольников и младших школьников я рекомендую «Интимный ликбез с родителями и без». Дальше есть книга «Мое тело меняется: все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить родители».