Подсунуть книжку или инициировать разговор. С чего начать половое воспитание детей?
Тема полового воспитания в современном обществе до сих пор табуирована. Дети восполняют информационный пробел из сторонних источников, зачастую не совсем научных и подходящих по возрасту. О том, как правильно и грамотно говорить на эти щепетильные темы со своим ребенком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какая литература, что могли бы порекомендовать? Есть категория тех же фильмов, которые могут помочь начать разговор со своим ребенком? Точно так же касается классики и какой-то научной литературы. Что вы могли бы порекомендовать родителям для того, чтобы этот разговор был проще, легче?
Ольга Гома, детский психолог:
Есть очень классная книжка «Интимный ликбез с родителями и без», которую уже можно читать с ребенком уже лет с трех, просматривать картинки. Смотреть, как выглядят половые органы, что они бывают разные. Постепенно продолжать этот разговор.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не закончится ли это тем, что ребенок придет в детский сад, начнет рассказывать всем своим сверстникам?
Татьяна Савчик:
Они в садике любят делиться секретами папы, мамы.
Алеся Лакина:
Маму вызовут на ковер и скажут, какая она негодяйка.
Ольга Гома:
Тут уже вопрос того, какие границы у мамы. Сможет ли она защитить саму себя? Сказать, что я считаю нужным рассказать ребенку об этом самостоятельно. Я могу воспитывать своего ребенка так, как хочу. Чаще всего для родителей дошкольников и младших школьников я рекомендую «Интимный ликбез с родителями и без». Дальше есть книга «Мое тело меняется: все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить родители».
Алеся Лакина:
А в подростковом возрасте подсунуть книжку или все-таки инициировать какой-то разговор?
Ольга Гома:
Если мы начинаем все-таки разговаривать с самого начала…
Алеся Лакина:
А если не начинаем? Момент упущен.
Ольга Гома:
Если не начали, то хотя бы так. Если все-таки мама понимает или папа, что ребенок уже много чего знает, но какую информацию – мы не в курсе, что, откуда он знает. Поэтому действительно лучше подсунуть или предложить почитать какую-то книгу, которую я перед этим прочла сама, в которой я уверена, которую мне порекомендовал специалист. Сказать ребенку, что я готов обсудить с тобой, если тебе будет что-то непонятно.
Алеся Лакина:
Зачастую, мне кажется, мамы и папы кладут просто в рюкзачок сыну презервативы либо какие-то книжечки, но поговорить сами стесняются. Либо это происходит лет в 16: «Сынок, ты уже взрослый. Нам пора с тобой поговорить». Но, мне кажется, это уже поздновато.
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