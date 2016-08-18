В Пинске задержан фальшивомонетчик, который печатал деньги на струйном принтере

Новости Беларуси. Очередной фальшивомонетчик задержан правоохранителями. Находящийся в розыске житель Пинска занимался изготовлением и реализацией поддельных белорусских рублей образца 2009 года. Печатал деньги мужчина на струйном принтере и сбывал их разными способами: сам рассчитывался в торговых точках или просил подростков.

При задержании у преступника находились три поддельные купюры номиналом 5 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Это уже не первый прецедент за последнее время. Ранее сбыт фальшивых деноминированных денег был зафиксирован в Гродненской и Витебской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.