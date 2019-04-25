«В обстановке мира». Игорь Марзалюк рассказал о новом ток-шоу на телеканале СТВ

Новости Беларуси. Полярные экспертные мнения, неизвестные факты и жесткая аргументация. Телеканал СТВ запускает новое ток-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый разговор неравнодушных людей о событиях в стране и мире, волнующих каждого белоруса, будет буквально основан на наших общих исторических ценностях. Съемки проекта проходили в легендарном Мирском замке – немом свидетеле расцвета белорусской государственности XVII века, а ведущим шоу стал историк и депутат Игорь Марзалюк.

В первом выпуске он и его гости за круглым историческим столом обсудят политизированную тему памяти трагедии Куропат, напряженных отношений с послом России в нашей стране и главные посылы обращения Президента к белорусскому народу. Еженедельно Игорь Марзалюк будет делиться своим мнением даже с теми гостями и зрителями, которые его не разделяют – ведь, как известно, истина рождается в споре. Главное, чтобы беседа проходила «В обстановке мира».