«В обстановке мира». Игорь Марзалюк рассказал о новом ток-шоу на телеканале СТВ

Новости Беларуси. Полярные экспертные мнения, неизвестные факты и жесткая аргументация. Телеканал СТВ запускает новое ток-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый разговор неравнодушных людей о событиях в стране и мире, волнующих каждого белоруса, будет буквально основан на наших общих исторических ценностях.
Съемки проекта проходили в легендарном Мирском замке – немом свидетеле расцвета белорусской государственности XVII века, а ведущим шоу стал историк и депутат Игорь Марзалюк.
В первом выпуске он и его гости за круглым историческим столом обсудят политизированную тему памяти трагедии Куропат, напряженных отношений с послом России в нашей стране и главные посылы обращения Президента к белорусскому народу.
Еженедельно Игорь Марзалюк будет делиться своим мнением даже с теми гостями и зрителями, которые его не разделяют – ведь, как известно, истина рождается в споре. Главное, чтобы беседа проходила «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий общественно-политического ток-шоу «В обстановке мира»:
Общественно-политическая передача, которую мы будем вести, будет направлена на консолидацию белорусов, белорусского общества над какими-то социально-политическими различиями, потому что есть понятие государственных интересов, есть понятие национальных интересов. Мы можем по-разному трактовать те или другие политические процессы. Мы можем по-разному смотреть на какие-то различные стороны нашей жизни – социальные, политические, экономику. Но самое главное – что мы предлагаем взамен и ради чего мы это делаем. Если мы это делаем для того, чтобы укрепить наш общий национальный дом, если мы это делаем для того, чтобы Беларусь динамично развивалась, такие замечательные замки и всё, что нас окружает, и самые прекрасные люди, которые живут в этой стране, были узнаваемы во всем мире – это одна вещь.
Когда мы какие-то вещи делаем только для того, чтобы умножить ненависть, посеять ненависть внутри нашего дома и поджечь его изнутри – это совершенно другое.
Итак, присоединяйтесь к разговору «В обстановке мира» у своих экранов. Премьера нового общественно-политического ток-шоу – сегодня, 25 апреля в 20.30 сразу после информационного канала СТВ.