Подписание контрактов, Дни Москвы, телемост: в Минске готовятся к Форуму регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия активно готовятся к очередному Форуму регионов. В эти минуты в Минске проходит заседание совместного организационного комитета, где идет речь о предстоящих мероприятиях, запланированных в рамках форума.

Напомню, одно из главных событий в жизни Союзного государства пройдет в белорусской столице в начале июня. Это будет третья такая встреча на уровне парламентариев, руководителей областей, министерств и ведомств.

Ранее страны уже провели два форума. Один из них был посвящен аграрной политике, другой — промышленной. Основными темами нынешнего Форума регионов Беларуси и России станут социальная политика, гуманитарное и экономическое сотрудничество. Ожидается участие до 300 представителей России и столько же участников с белорусской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Между нашими областями и областями Российской Федерации очень много заключено договоров и, чтобы более конкретно обговорить заключение контрактов, предполагается, что губернаторы Российской Федерации посетят регионы нашей страны, чтобы посмотреть объекты, по которым будут заключены договоры, контракты.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Высший государственный совет утвердил приоритетное направление и задачи по развитию Союзного государства, созданию общего интеграционного пространства, и согласованные действия в области здравоохранения, и целый ряд еще других направлений, в том числе в культуре, науке, образовании. Поэтому практически наш форум в развитии тех решений, которые приняты на Высшем государственном совете, направлен на развитие проекта Союзного государства.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы хотим, чтобы этот процесс стал историческим. Чтоб не прекращалось это сотрудничество наших парламентов и исполнительной власти, бизнеса, регионов в этой сфере.