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В Беларуси запретят курить на остановках – документ утвердят уже в 2016 году

13 апреля 2016 06:36
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Новости Беларуси. В Беларуси запретят курить на остановках. Соответствующие изменения внесены в 28-й декрет Президента, направленный на борьбу с табакокурением. В проекте документа появился раздел, который полностью запрещает курение в лифтах, на лестничных клетках, общих балконах и лоджиях, детских площадках, территориях пляжей, на рабочих местах и остановочных пунктах.

Раньше в Минске уже запрещали курение на остановках, теперь это нельзя будет делать по всей стране. Впервые на уровне закона урегулируют продажу и потребление электронных сигарет. Требования к ним будут такими же, как к обычным табачным изделиям.

Ожидается, что документ будет утвержден уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Курение в Беларуси

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