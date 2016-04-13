В Беларуси запретят курить на остановках – документ утвердят уже в 2016 году

Новости Беларуси. В Беларуси запретят курить на остановках. Соответствующие изменения внесены в 28-й декрет Президента, направленный на борьбу с табакокурением. В проекте документа появился раздел, который полностью запрещает курение в лифтах, на лестничных клетках, общих балконах и лоджиях, детских площадках, территориях пляжей, на рабочих местах и остановочных пунктах.

Раньше в Минске уже запрещали курение на остановках, теперь это нельзя будет делать по всей стране. Впервые на уровне закона урегулируют продажу и потребление электронных сигарет. Требования к ним будут такими же, как к обычным табачным изделиям.

Ожидается, что документ будет утвержден уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.