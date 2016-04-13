Гомельские генетики клонировали старейшее дерево Беларуси Царь-дуб

Новости Беларуси. Гомельские генетики удачно клонировали Царя. Старейшее дерево Беларуси Царь-дуб из Малоритского района на Брестчине благодаря современной науке обрело «генетических близнецов» в Гомеле. Ученые института леса Национальной академии наук вот уже девять месяцев трудятся над омоложением клеток дерева, пережившего не одно поколение людей.

Николай Чиж, главный лесничий Малоритского лесхоза:

Он много чего повидал на своем веку. Пережил не одно поколение людей. Дерево долгожитель и оно, в принципе, растет 800-1000 лет. Может, генетическая наследственность, устойчивость к болезням.

Деревья-близнецы с генетикой старожил вполне могут стать основой новых лесов Беларуси. Правда, для этого нужно решить фундаментальные научные задачи: клетки того же Царь-дуба хоть и сохранили наследственность, но живут не так активно, как в молодости.

Дмитрий Кулагин, научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологий Института леса Национальной академии наук Беларуси:

Мы ожидали распускания хотя бы 20-30 побегов. Распустилось только 3 или 4 всего.

Сколько времени понадобится, чтобы растения перешли из пробирки в грунт, сегодня говорить пока рано. Ясно одно: у проекта гомельских генетиков – важность национального масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.