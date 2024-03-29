Поднимался на Эверест в одних шортах – как «ледяной человек» стал научной сенсацией?

Это Вим Хоф – «ледяной человек». Такое прозвище он получил за свои уникальные способности переносить экстремально низкие температуры, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. На его счету более 20 мировых рекордов. Он поднимался на Эверест в одних шортах, пробежал полумарафон на Северном полярном круге босиком и заперся в контейнере со льдом почти на 2 часа.

Я встретился с учеными. Оказалось, что я пробуждал и стимулировал те системы в своем организме, которые, по их мнению, человек в принципе не способен стимулировать в себе самом. Но связь мозга и тела, помни об этом, от нее все зависит. И благодаря этой связи я могу воздействовать на свои органы и ткани и вызывать нужный эффект. Дыхание, мантры и движения – выяснили, как устроена медитация – подробности здесь.