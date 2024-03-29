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Поднимался на Эверест в одних шортах – как «ледяной человек» стал научной сенсацией?

29 марта 2024 18:15
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Это Вим Хоф – «ледяной человек». Такое прозвище он получил за свои уникальные способности переносить экстремально низкие температуры, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. На его счету более 20 мировых рекордов. Он поднимался на Эверест в одних шортах, пробежал полумарафон на Северном полярном круге босиком и заперся в контейнере со льдом почти на 2 часа.

Поднимался на Эверест в одних шортах – как «ледяной человек» стал научной сенсацией?-1

Я встретился с учеными. Оказалось, что я пробуждал и стимулировал те системы в своем организме, которые, по их мнению, человек в принципе не способен стимулировать в себе самом. Но связь мозга и тела, помни об этом, от нее все зависит. И благодаря этой связи я могу воздействовать на свои органы и ткани и вызывать нужный эффект.

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Поднимался на Эверест в одних шортах – как «ледяной человек» стал научной сенсацией?-4

Хоф перевернул представления о наших возможностях. Он разработал особую дыхательную технику, которая позволяет контролировать тело с помощью разума. Благодаря ей, он может задерживать дыхание до семи минут и регулировать температуру тела на морозе. Наука считает его феноменом, а сам Вим Хоф убежден: на такое, при должной подготовке, способен каждый.

Подробности в видео.

# Необычное # общество

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