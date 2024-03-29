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Дыхание, мантры и движения – выяснили, как устроена медитация

29 марта 2024 18:14
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Медитация – это набор техник, которые помогают очистить сознание и учат управлять им.  Человек может абстрагироваться от внешних факторов и сосредоточиться на текущем моменте, используя для этого определенные «якори», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Это может быть дыхание, повторение мантры или выполнение каких-то движений.

Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития? – подробности здесь.

Дыхание, мантры и движения – выяснили, как устроена медитация-1

Артем Ершов, наставник духовного и личностного роста:
Выбирается некий объект, затем на него направляется внимание. В то время, когда внимание направлено на объект и удерживается на нем, у нас тренируется такой аспект, как концентрация. Когда мы осознаем, что мы сейчас медитируем, в этот момент мы улетели, у нас в этот момент тренируется осознанность. Я вспомнил, я медитирую. В этот момент мы возвращаем снова внимание к объекту нашей медитации, у нас тренируется воля. Таким образом, у нас образуется так называемая медитативная ромашка.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество

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