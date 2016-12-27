Поднимается настроение, когда выходишь на улицу: Брест украсили праздничной иллюминацией

Новости Беларуси. Необыкновенно живой и светящийся – в совершенно новом праздничном обличии увидели свой город брестчане. К уже опробованным специалисты уличного освещения добавили десятки новых арт-объектов. Причем, все они сделаны своими руками, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Так часто на главной площади Бреста не фотографировались никогда. По самым скромным подсчетам не менее ста селфи за один час разлетается по всем соцсетям. Тут и упряжка оленей, и огромный световой шар, и фонтан – целая экспозиция переливающихся арт-объектов. Таким нарядным город не видели даже коренные жители.

Светлана Латышева, житель Бреста:

Все красиво, все ярко, все современно. И для деток, и для взрослых, и для молодежи. Все радует.

Причем, приятные сюрпризы не ограничиваются центром. Фонтаны, световые дожди и светодиодные бокалы вдоль аллей дарят иллюзию новогодней сказки. В нее наравне с детьми готовы поверить даже взрослые.

Ирина Кохановская, житель Бреста:

Очень необычно, красочно. И поднимается сразу настроение, когда выходишь на улицу. Не хочется дома сидеть. Хочется быть на улице с детьми.

Вера Зановская, житель Бреста:

Мне нравится вообще все, потому что, во-первых, это нравится нашим детям. Я считаю, что очень красиво. Когда едешь даже и смотришь из транспорта. Очень интересно, очень презентабельно.

То, что за внешним лоском спрятан огромный труд, знают не все. Григорий Табунов – один из вдохновителей многих конструкций. Вместе с коллегами разрабатывали и измеряли. Ведь это не только творчество, но и математика. Кстати, ни одна из форм не была куплена в готовом виде.

Григорий Табунов, начальник цеха уличного освещения:

Основная сложность была нашим сварщикам сварить вот этот каркас. Все выгибалось, сваривалось – все вручную.

Петр Бутрим, СТВ:

А это как раз та комната, из которой и зажигаются все огни города. 200 объектов одним кликом мыши. Сегодня дедлайн – в 18:02. А значит пришло время сделать Брест еще более праздничным.

Именно таким образом, Брест загорается разноцветными огнями. Самый яркий образ – конечно, символ предстоящего года – ярко-красный Петух.