Воспитанникам реабилитационного центра «Надежда» подарили технику в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Республиканская акция «Наши дети» шагает по районам области. Праздник пришла и в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» на Вилейщине.

С Рождеством и Новым годом воспитанников поздравили представители республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Учреждение получило в подарок современную технику, а зрители – сказочное представление и сладкие лакомства. Особое пожелания – здоровья – взрослые адресовали детям-инвалидам, проходящим здесь реабилитацию, и их родителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.