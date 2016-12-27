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Воспитанникам реабилитационного центра «Надежда» подарили технику в рамках акции «Наши дети»

27 декабря 2016 14:53
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Новости Беларуси. Республиканская акция «Наши дети» шагает по районам области. Праздник пришла и в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» на Вилейщине.

С Рождеством и Новым годом воспитанников поздравили представители республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Учреждение получило в подарок современную технику, а зрители – сказочное представление и сладкие лакомства. Особое пожелания – здоровья – взрослые адресовали детям-инвалидам, проходящим здесь реабилитацию, и их родителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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