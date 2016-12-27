Как танцуют тракторы: МТЗ устроил необычный перфоманс в Минске

Новости Беларуси. Танго тракторов и концерт на конвейере. Минский тракторный завод нестандартно отмечает грядущие праздники. Первой ласточкой стал оркестр – он выступил прямо в рабочем цеху. Затем – шоу от знаменитых «Беларусов». Заводчане на стальных богатырях продемонстрировали свое мастерство в хороводе, вальсе и танго. Татьяна Ревизоре побывала на необычном перфомансе, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Этим «Беларусам» нет равных не только в поле. И доказательства не заставят себя ждать. Виртуозы руля уже готовы переключить танцевальную передачу.

Тот случай, когда лучше один раз увидеть. И зрителей на площадке у заводской проходной собралось немало. Вот так, будто на паркете, «стальные богатыри» выписывают грациозные па. Хоровод, вальс и даже танго…

А чуть ранее там, где каждые пять минут с конвейера сходит новый трактор, с таким же интервалом музыканты выдавали любимые хиты.

В эстрадную сцену заводской цех превратиться лишь на полтора часа. Уже ко второй смене работа вернется в обычный ритм. Время нынче стоит дорого, ведь сегодня белорусские тракторы разъезжаются более чем по шестидесяти стран мира. Для каждого региона – особая модификация. Буквально на днях наш «Беларус» покорил горы Перу.

Кстати, главной новинкой уходящего года стал самый мощный в истории завода трактор. 450 лошадиных сил. Аналогов ему нет в СНГ. А вот такой экспонат станет хорошим помощником для сельской гимназии в Шумилинском районе.

Лариса Молодечкина, директор Шумилинской районной гимназии- интерната:

Когда я написала письмо, мне позвонили с МТЗ и сказали: «Лариса Владимировна, мы дарим Вам трактор». Так и началась наша сказка.

70 лет истории. С конвейера здесь когда-то сошла легенда. С тех пор – десятки уникальных моделей. А вот танец сегодня – первая ласточка, которая в очередной раз доказывает: для нас ничего невозможного.