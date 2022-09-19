Подходят на улице и предсказывают родовую порчу. В СК рассказали, какие виды мошенничества популярны в Минске

Уж сколько раз твердили миру, как говорилось в одной басне, мы все равно попадаемся на те же самые уловки. Мошенники с каждым разом становятся все хитрее и хитрее. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорим с заместителем начальника управления Следственного комитета по городу Минску Аркадием Третьяковым. Александр Меженный, ведущий:

Есть ли статистика и говорит ли она о том, какое из видов преступлений сегодня наиболее распространено в Беларуси? За 8 месяцев 2022 года возбуждено 1 580 уголовных дел о мошенничестве

Аркадий Третьяков, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по городу Минску:

Я хотел бы в первую очередь сказать, что такое мошенничество, исходя из позиций статьи 209 Уголовного кодекса. Мошенничество звучит как завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Кража, грабеж – там похищение имущества. А в данном случае это завладение. Причина одна – при мошенничестве потерпевший сам передает свое имущество злоумышленнику. Что касается уголовных дел, возбужденных именно по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то наблюдается определенный рост. За 2021 год мы имели чуть более 880 уголовных дел, а уже сегодня, за 8 месяцев 2022 года, – 1 580 уголовных дел. То есть значительный рост наблюдается именно по 209 статье. Александр Меженный:

Что в этом объеме преобладает? Хищение с карточек или какие-то другие формы мошенничества? Аркадий Третьяков:

Это могут быть разные формы, но, опять-таки, формы обмана и злоупотребления. Каким образом действует злоумышленник? Банально попросить в долг и не намереваться отдавать. Заключить договор и не намереваться выполнять обозначенные договором обязательства. Это тоже форма мошенничества, если человек изначально, заключая соглашения, не намеревался их выполнять, но преследовал цель завладения имуществом. Что касается современных форм хищения, это фишинг, вишинг. И сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что продолжают выявляться и совершаться преступления, связанные с обманом наших престарелых граждан под видом оказания помощи родственникам, попавшим в ДТП либо в иные неприятные обстоятельства. Для оказания медицинской помощи либо решения вопросов с правоохранительными органами. Александра Каштанова, ведущая:

Как не стать очередной мишенью для злоумышленников и есть ли какой-то ход действий? Как поступать, если чувствуешь, что звонил злоумышленник, что тебя сейчас хотят обмануть? Как не стать жертвой мошенников и что делать при разговоре со злоумышленником?

Аркадий Третьяков:

Всегда нужно быть бдительным. Только бдительность спасет нас. Второй момент – это информированность. Если ты предупрежден, значит, ты вооружен. Это самые главные факторы. Как не стать? Просто внимательно относиться, в том числе к вопросам банального мошенничества, когда к тебе кто-то приходит и просит одолжить денег. Нужно несколько раз взвесить все по этому вопросу и попытаться защитить себя путем написания банальной расписки либо заключения нотариально заверенного договора. Александра Каштанова:

Может, появились какие-то новые схемы? Вы сказали, что просят помощи для близких, поступают звонки пожилым людям. Потом стандартные звонки из банков на мессенджеры, когда люди верят и переводят деньги. Какие еще появились схемы? Аркадий Третьяков:

Я бы не сказал, что появилось что-то новое. Совершенствуются именно обозначенные – фишинг и вишинг. Такая же ситуация касается и мошенничества, связанного с ДТП. Здесь очень важный момент – исключить длительный контакт с лицом, которое тебя пытается обмануть.

Александра Каштанова:

А есть какие-то вопросы, которые можно задать, чтобы не попасть под это влияние? Аркадий Третьяков:

Я несколько раз наблюдал, что мне звонит на мессенджеры якобы банк, но номер телефона не принадлежит Республике Беларусь, хотя сегодняшние возможности IP-телефонии… Это может быть и российский номер, и украинский. И Республики Беларусь. Есть такое понятие – подмена номера. Я понимаю, что из банка мне никто, скорее всего, звонить не будет. Честно, я не поднимал трубку. Причина одна – люди, находящиеся на том конце провода, достаточно подготовленные. Если ты войдешь с ними в диалог, тебя могут запустить в обработку и ты, сам не понимая, совершишь те действия, на которые они рассчитывают. Есть такая форма мошенничества, она была и будет продолжаться, просто не настолько сегодня выраженная, когда к тебе подходит на улице, как правило, женщина, задает несколько контрольных вопросов о состоянии здоровья ее близких родственников и плавно подводит к тому, что что-то не так в их семье. Условно говоря, какая-то родовая порча. Человек входит в ступор, происходит его дальнейшая обработка. Люди идут домой, берут ценности, приносят их и отдают под предлогом снятия порчи. Такой вид мошенничества тоже имеет место быть. Человек, который к нему подходит, обладает возможностями воздействия на психику. Аналогичная ситуация с людьми, которые находятся на том конце провода. Они подготовленные, проходят тренинги. И чем дольше ты начинаешь с ними общаться, тем больше шансов, что тебя возьмут в обработку и ты совершишь те действия, на которые они рассчитывают. Александр Меженный:

Если мы говорим про престарелых людей. Откуда их номера у злоумышленников? Понятно, что молодежь в социальных сетях сидит, там и телефоны оставляют, можно узнать абсолютно все. Но люди постарше… Откуда мошенники берут телефонные номера потенциальных жертв?

Аркадий Третьяков:

Чтобы говорить об этом компетентно, нам необходимо дойти до организатора совершения этого преступления. Следователями следственного управления объединено практически 500 уголовных дел в одном производстве, которые касаются мошенничества под видом оказания помощи в ДТП, совершенного в Минске. Привлекаются к уголовной ответственности более 70 человек. Но это простые курьеры, которых наняли, чтобы приехать, забрать денежку и отдать куратору курьера. Когда мы выйдем на организаторов, тогда будем обладать сведениями о том, откуда они берут телефонные данные наших престарелых граждан. В целом, что касается и вишинга, даже если вести речь о мошенничестве в отношении пожилых граждан, практически все мы являемся обладателями подобного рода устройств. Мы где-то регистрируемся – на сайтах, других информационных ресурсах, чтобы совершать покупки. Там мы оставляем свои персональные данные, включая не только фамилию, имя – год рождения, контактный телефон и так далее. Сейчас сложно говорить, но нет никакой гарантии, что эти персональные данные вследствие кибератак на информационные ресурсы не были похищены и таким образом использованы злоумышленниками. По крайней мере, отдел цифрового развития управления Следственного комитета по городу Минску зафиксировал и мы направили материал в орган дознания о том, что одна из крупных торговых сетей была подвергнута кибератаке и серьезнейшая база покупателей, использующих карты лояльности, была извлечена. Каким образом и кто ей будет пользоваться? Остается только догадываться.