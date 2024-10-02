Подходы к старту отопительного сезона пересмотрели в Беларуси

Все для комфорта потребителей. В Беларуси пересмотрены подходы к старту отопительного сезона. Теперь трое суток подряд, вместо пяти, отметки термометров должны опускаться до 10 градусов, чтобы подключили социальные учреждения, и до 8 градусов – для жилищного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к новому отопительному сезону стартует с окончанием предыдущего. Готовятся теплотрассы. Так, в Брестской области ежегодно замене подлежат не менее 15 % фонда. К этому сезону переложили почти 45 километров. Модернизируют и теплоисточники. В регионе более 600 котельных, треть работает на природном газе, остальные – на местных видах топлива и электричестве.

Сергей Ананьев, начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ:

Автоматизировать котельную и обеспечить работу без персонала можно двумя путями: с использованием природного газа, сегодня еще с использованием пеллет, где нет природного газа. У нас на пеллетах работали 24 котельные, еще дополнительно перевели на пеллеты еще 4 теплоисточника: Пружаны, Дрогичин и Ивацевичи. В планах на следующий год еще 17 теплоисточников.

Стоимость энергоносителей в Беларуси по сравнению с ценами у ближайших соседей весьма демократична. Сегодня население возмещает лишь около 20 % затрат на потребляемую тепловую энергию, остальное покрывается бюджетом.