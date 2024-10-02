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КГК принимает обращения по закупке сельхозпродукции у населения

02 октября 2024 06:21
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Если есть вопросы о закупке сельхозпродукции у населения, их ждут 2 октября в Комитете госконтроля. Здесь открывается короткий номер 191, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает обращения по закупке сельхозпродукции у населения-2

На горячую линию можно сообщить о недостатках, связанных с работой пунктов, где принимают сельскохозяйственную и дикорастущую продукцию. В работу возьмут также факты несвоевременной платы за сданную продукцию. Сообщить можно и о других проблемах в этой сфере. Обращения принимаются по телефону 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Также сообщить о недостатках можно в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля

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