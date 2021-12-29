Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?

Новости Беларуси. Национальный центр правовой информации анализирует первые предложения белорусов по проекту изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже поступило полтысячи заявок.
Напомним, документ опубликован в ведущих печатных СМИ страны для всенародного обсуждения.
Ознакомиться с текстом, причем, как на русском, так и на белорусском языках, можно, в частности, на страницах таких изданий, как «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и «Звязда». Свои предложения по изменению Основного закона можно также направить в различные госорганы: Администрацию Президента, правительство, парламент, облисполкомы.
Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации:
Можно отметить, что люди высказываются в поддержку тех положений, которые реализованы в Конституции относительно социального блока. Положительно восприняты нормы, связанные с обеспечением защиты государства интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Положительно восприняты нормы, связанные с регламентацией в Основном законе положений, связанных с поддержкой молодежи. Очень много обращений связано с поддержкой гражданами норм, обеспечивающих сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.