Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?

Новости Беларуси. Национальный центр правовой информации анализирует первые предложения белорусов по проекту изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже поступило полтысячи заявок. Напомним, документ опубликован в ведущих печатных СМИ страны для всенародного обсуждения.

Ознакомиться с текстом, причем, как на русском, так и на белорусском языках, можно, в частности, на страницах таких изданий, как «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и «Звязда». Свои предложения по изменению Основного закона можно также направить в различные госорганы: Администрацию Президента, правительство, парламент, облисполкомы.