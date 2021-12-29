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Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?

29 декабря 2021 06:41
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Новости Беларуси. Национальный центр правовой информации анализирует первые предложения белорусов по проекту изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже поступило полтысячи заявок.  

Напомним, документ опубликован в ведущих печатных СМИ страны для всенародного обсуждения.

Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?-1

Ознакомиться с текстом, причем, как на русском, так и на белорусском языках, можно, в частности, на страницах таких изданий, как «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и «Звязда». Свои предложения по изменению Основного закона можно также направить в различные госорганы: Администрацию Президента, правительство, парламент, облисполкомы.  

Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?-4

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации:  
Можно отметить, что люди высказываются в поддержку тех положений, которые реализованы в Конституции относительно социального блока. Положительно восприняты нормы, связанные с обеспечением защиты государства интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Положительно восприняты нормы, связанные с регламентацией в Основном законе положений, связанных с поддержкой молодежи. Очень много обращений связано с поддержкой гражданами норм, обеспечивающих сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.  

Поддержка молодёжи и защита детей. Какие предложения белорусы вносят по проекту изменений и дополнений Конституции?-7

О новой Конституции итоговое слово белорусы выскажут на референдуме. Напомним, всенародное голосование запланировано на конец февраля 2022 года.  

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# Конституция # общество # Андрей Мательский # Фотофакт

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