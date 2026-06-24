«Подчеркивайте одеждой свою харизму!» Белоруски дали несколько советов, как составить стильный образ

Так как я сама дизайнер одежды, у меня белорусский бренд. Наша рубашечка. Рубашечка из итальянского хлопка, мы шьем из премиальных тканей. И смысл в том, что я очень люблю цвет. На мне сейчас и клетка, и горошек, на мне полосочка яркая. Все вместе на мне смотрится хорошо. То есть я в этом гармонично себя чувствую. Подчеркивайте одеждой свою харизматичность, свою внутреннюю природную красоту, и не бойтесь оттенков, цвета.

Сегодня я выбрала трендовые брюки аладдины, трендовые яркие балетки и трендовую сумку с бахромой, которую подсмотрела у стилиста. Сережки мне понравились тем, что они акцентные, то, что они яркие, хорошо дополняют образ и они похожи на маленькие гранатики. Сложно быть неотразимой и при этом ленивой одновременно. Главное – это не лениться и каждый день стараться что-то делать для себя, пусть это будет что-то недорогое, что-то маленькое, но это обязательно должно вас радовать.