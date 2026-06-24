Прямой эфир

«Подчеркивайте одеждой свою харизму!» Белоруски дали несколько советов, как составить стильный образ

24 июня 2026 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Подчеркивайте одеждой свою харизму!» Белоруски дали несколько советов, как составить стильный образ-1

Так как я сама дизайнер одежды, у меня белорусский бренд. Наша рубашечка. Рубашечка из итальянского хлопка, мы шьем из премиальных тканей. И смысл в том, что я очень люблю цвет. На мне сейчас и клетка, и горошек, на мне полосочка яркая. Все вместе на мне смотрится хорошо. То есть я в этом гармонично себя чувствую. Подчеркивайте одеждой свою харизматичность, свою внутреннюю природную красоту, и не бойтесь оттенков, цвета. 

«Подчеркивайте одеждой свою харизму!» Белоруски дали несколько советов, как составить стильный образ-3

Сегодня я выбрала трендовые брюки аладдины, трендовые яркие балетки и трендовую сумку с бахромой, которую подсмотрела у стилиста. Сережки мне понравились тем, что они акцентные, то, что они яркие, хорошо дополняют образ и они похожи на маленькие гранатики. Сложно быть неотразимой и при этом ленивой одновременно. Главное – это не лениться и каждый день стараться что-то делать для себя, пусть это будет что-то недорогое, что-то маленькое, но это обязательно должно вас радовать. 

«Подчеркивайте одеждой свою харизму!» Белоруски дали несколько советов, как составить стильный образ-5

Сегодня все достаточно стильно, но просто. Потому что сегодня очень много рабочих задач, чтобы было комфортно и удобно. Кофточку просто сама обрезала дома. Ненужный гольфик, чтобы был короткий рукав. Пиджак вообще у мужа забрала. Это был его смокинг. 

Подробности в видео

# Мода # Мода в Беларуси # Уличная мода

Другие новости рубрики

Все новости
Откуда берутся прыщи на теле и как с ними бороться? Рассказала косметолог
24 июня 2026 08:48

Откуда берутся прыщи на теле и как с ними бороться? Рассказала косметолог

«Говори мне ДА» – певица Влада рассказала о новой песне и творческих планах
24 июня 2026 08:15

«Говори мне ДА» – певица Влада рассказала о новой песне и творческих планах

В Полоцком государственном университете прошел интеллектуальный квиз «Наука в современном мире»
24 июня 2026 08:11

В Полоцком государственном университете прошел интеллектуальный квиз «Наука в современном мире»